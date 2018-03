DT de Francia: "Colombia es un gran equipo con mucha experiencia"

-Redacción Deportes

El próximo viernes (3:00 p.m.), Colombia y Francia se enfrentarán en el Stade de France en París en un duelo amistoso en el que los jugadores de ambas selecciones lo darán todo para asegurar un tiquete en el Mundial de Rusia. Didier Deschamps, seleccionador del cuadro europeo, compareció este lunes en rueda de prensa y aseguró que el equipo de José Pékerman es un conjunto al cual hay que tenerle mucho respeto.

"Es un equipo con mucha experiencia. No es por casualidad que terminaron cuartos en el grupo clasificatorio. Hoy es una muy buen equipo mundial", señaló el timonel galo.

No obstante, el eje central de la charla fue Paul Pogba, quien perdió la titularidad en el Manchester United y no atraviesa su mejor momento deportivo. "No sé por qué pasa esto. Puede haber muchos motivos. Tengo oportunidad de hablar mucho con los jugadores en las concentraciones y así lo haré. No sólo con Paul. Claramente él no debe estar disfrutando de esta situación".

El combinado tricolor ya se encuentra concentrado en París alistando el duelo del próximo 23 de marzo ante Francia para luego medirse el 27 del mismo mes ante Australia.