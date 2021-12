Dudamel: “Si hay algún responsable del empate es el arquero del Tolima”

Dudamel, quien también dirigió a la selección de Venezuela, busca su primer título como entrenador. / Deportivo Cali Foto: NELSON RIOS

Tras el empate 1-1 del Deportivo Cali ante el Tolima en Palmaseca, Rafael Dudame, el entrenador del equipo vallecaucano, se mostró conforme con el rendimiento de su equipo.

El Cali fue superior a su rival, contrarrestó el ataque de los pijaos, pero no pudo llevarse la victoria, sobre todo por las dos atajadas de William Cuesta a Harold Preciado en los últimos minutos del partido.

“El equipo siempre propuso, jugó en campo contrario e hizo un gran desgaste en el primer tiempo, que nos alcanzó para concretar una de ellas, en el segundo tiempo también tuvimos dos o tres opciones claras, en las que su arquero intervino de manera brillante y si hay algún responsable es el arquero visitante (William Cuesta). Intentamos controlar el partido, jugar en campo rival, mantuvimos una atención correcta en el sistema defensivo, en algunos momentos sentí que nos desesperábamos por querer llegar rápido”, fueron las impresiones del DT venezolano.

Y agregó que cortaron la principal arma del Tolima: el contragolpe. “Si Tolima tuvo algunas opciones claras fue con las transiciones rápidas, principal característica, pero nunca fueron efectivas. Una pelota quieta les permitió meterse en el partido y en la serie”.

Eso sí, no quedaron conformes con el marcador, pues deberán ir por una victoria el miércoles en Ibagué. “El grupo está fuerte, no está feliz porque quería el triunfo, pero es un partido de 180 minutos. Estos primeros 90 minutos nos dejan sensaciones positivas en nuestro análisis, encontraremos detalles para que, en condición de visitante, poderlos controlar. Anímicamente el equipo está fuerte y convencido, la ilusión no nos la quita nadie, nuestra actitud será igual”.