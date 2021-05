Eduardo Méndez reveló cuál es su decisión sobre la continuidad de Harold Rivera

El presidente Independiente Santa Fe se refirió a los rumores sobre la salida del entrenador del cuadro cardenal.

El pasado miércoles, después de la desastrosa derrota de Independiente Santa Fe contra un River Plate diezmado, que tenía un arquero improvisado y 20 bajas por coronavirus, los rumores sobre la salida de Harold Rivera del cuadro cardenal empezaron a cundir en la hinchada albirroja.

Este jueves, de hecho, varios medios afirmaron que habría sido el mismo entrenador el que le presentó la renuncia a los dirigentes del cuadro capitalino.

Sin embargo, consultado por El Espectador, Eduardo Méndez aseguró que esas informaciones no eran ciertas y que todavía no se ha decidido el futuro del director técnico en el equipo.

Horas más tarde, en conversación con Blu Radio, el presidente de Santa Fe reafirmó su posición y dijo que Rivera tendrá la oportunidad de cerrar la temporada en el partido contra Júnior de Barranquilla por la Copa Libertadores.

“Después del partido contra River le manifesté que se tomara su tiempo. Que ninguna de las partes tiene que tomar decisiones en caliente y que era nuestra tarea tomar la mejor decisión para el club. Necesitamos tomarnos un tiempo para pensar bien las cosas”, aseguró Méndez.

Para el dirigente, el proceso de Harold Rivera con Santa Fe ha sido importante y por eso el trabajo del tolimense no se puede acabar de un día para el otro: “El problema es que en caliente no era bueno hablar. Después del partido le dije que habláramos después. Sabía que se vendrían reacciones bravas de diferentes sectores y por eso hay que pensar muy bien en lo que hay qué hacer. Yo creo en procesos y estos 18 meses no se pueden botar a la basura”.

Sin duda, para el presidente del conjunto cardenal, el partido contra River plantea la necesidad de repensar muchas cosas, ya que el rendimiento de los capitalinos dejó mucho desazón en la institución: “Fueron seis minutos horribles, con errores de jugadores experimentados. La verdad, pedimos excusas y disculpas a nuestros hinchas. No obstante, no nos podemos olvidar de los buenos partidos; llegar a una final y llegar a semifinales es importante. Esperemos que en la ultima fecha contra Júnior podamos despedirnos con una imagen digna”.

Frente a los rumores en los que se especula que una parte de los dirigentes del equipo querían la salida de Rivera, el presidente agregó: “Yo hablé con toda la junta directiva y tenemos una posición clara. Hablé con varias personalidades del fútbol e hinchas buscado opinión; vamos a hablar con Harold para saber cuál es su pensamiento, que nos diga qué pasó y cuál es su pensar del equipo para poder expresarle lo que dijo la junta directiva”.

De esta manera, Harold Rivera sigue en su cargo, por lo menos, hasta que Santa Fe terminé su participación en la Copa Libertadores. No obstante, después de la próxima semana, las directivas del equipo podrían definir su salida.