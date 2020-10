El máximo accionista del equipo boyacense denunció que hay amaño de partidos y corrupción en el fútbol colombiano. Hasta habló de dopaje.

Problemas en el fútbol colombiano. A la suspensión del reconocimiento deportivo del Cúcuta Deportivo por incumplir sus obligaciones laborales, se sumaron las denuncias de Eduardo Pimentel, máximo accionista del Chicó, acerca de corrupción y amaños en los partidos de la liga colombiana. Dice que piensa retirar a su equipo del torneo a raíz de unas declaraciones de Tulio Castrillón, presidente de Once Caldas.

“Estupefacto quedé ayer en plena asamblea de la Dimayor cuando escuche a un presidente de un club acusar a otros compañeros de tener un chat privado donde están las pruebas de que en el FPC se arreglan los partidos y se compran árbitros. Delicadísimo de toda gravedad. ¿Dónde esta la Fiscalía?”, fueron las palabras que colgó en su cuenta de Twitter.

El dirigente, en entrevista con RCN Radio, aseguró que “me voy a reunir con la junta directiva porque pienso retirar al equipo del torneo; mañana sacaremos comunicado. Lo que está pasando con el arbitraje, yo lo denuncié hace rato: apostadores irregulares buscaban a extécnicos y expresidentes de equipos para cuadrar partidos"

Y también denunció que por la pandemia, los controles al dopaje, que ya eran pocos, se han reducido de manera considerable. “No hay controles, sobre todo en el tema de doping; por la pandemia se aprovechó de todo; en esas condiciones jugar es imposible”.

Pimentel, que aún no ha dado nombres propios, en marzo, tras un polémico empate 2-2 ante Alianza Petrolera dijo que “los resultados los deciden las apuestas, no los equipos”. Luego de las acusaciones, el presidente del Boyacá Chicó ofreció por Twitter una recompensa de 50 millones de pesos a cualquiera que lo ayudara con mensajes, videos, fotos o conversaciones que le ayudaran a probar las acusasiones. Y después publicó una foto en la que muestra que ya ha entregado el dinero que ofreció diciendo qué: “Ya me he reunido con personas que han colaborado, todo parece indicar que teníamos razón. Denunciar sí paga.” Todo quedó ahí.

Boyacá Chicó, que renunciaría a las competencias de la liga colombiana, marcha penúltimo con 12 puntos en 16 jornadas disputadas. Días agitados en las oficinas de la Dimayor.