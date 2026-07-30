El adiós al “Mono” Tovar reabre la historia de la primera Colombia que jugó un Mundial

El "Mono" fue parte de la delegación de 22 jugadores que estuvo presente en el Mundial de Chile 1962. Foto: Santiago Ramírez Marín

La muerte de Hernando “Mono” Tovar, ocurrida este jueves a los 88 años, marca una nueva despedida para la generación que cambió la historia del fútbol colombiano. El volante que pasó toda su carrera en Independiente Santa Fe hizo parte de la primera selección nacional que disputó una Copa del Mundo, la de Chile 1962, un equipo que, más allá de los resultados, abrió el camino para que el país soñara con competir en la máxima cita del balompié.

Con la partida de Tovar desaparece uno de los últimos integrantes de aquella delegación de 22...