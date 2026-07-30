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El adiós al “Mono” Tovar reabre la historia de la primera Colombia que jugó un Mundial

El fútbol colombiano despide al ‘Mono’ Tovar, referente de Santa Fe e integrante de una generación tricolor que fue pionera en la Copa del Mundo.

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Daniel Bello
Daniel Bello
30 de julio de 2026 - 07:00 p. m.
El "Mono" fue parte de la delegación de 22 jugadores que estuvo presente en el Mundial de Chile 1962.
El "Mono" fue parte de la delegación de 22 jugadores que estuvo presente en el Mundial de Chile 1962.
Foto: Santiago Ramírez Marín

La muerte de Hernando “Mono” Tovar, ocurrida este jueves a los 88 años, marca una nueva despedida para la generación que cambió la historia del fútbol colombiano. El volante que pasó toda su carrera en Independiente Santa Fe hizo parte de la primera selección nacional que disputó una Copa del Mundo, la de Chile 1962, un equipo que, más allá de los resultados, abrió el camino para que el país soñara con competir en la máxima cita del balompié.

Con la partida de Tovar desaparece uno de los últimos integrantes de aquella delegación de 22...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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Carlos Rodriguez(42428)Hace 22 minutos
El tema del artículo es interesante, pero deberían revisar mejor antes de publicar. Los temas son repetitivos, casi párrafos enteros repetidos. Será por el uso de IA? En cualquier caso no se reviso lo públicado.
Carlos Rodriguez(42428)Hace 22 minutos
El tema del artículo es interesante, pero deberían revisar mejor antes de publicar. Los temas son repetitivos, casi párrafos enteros repetidos. Será por el uso de IA? En cualquier caso no se reviso lo públicado.
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