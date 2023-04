El arquero José Cuadrado anunció su retiro del fútbol

En el video donde confirma su retiro, el arquero afirmó que iniciaba el segundo tiempo de su vida. Foto: Crédito: Twitter @JoseCuadrado12

En un video publicado en sus redes sociales, el arquero José Fernando Cuadrado confirmó su retiro del fútbol profesional. En un emotivo mensaje le agradeció a su familia por el acompañamiento y a todos los clubes que participaron de su proceso deportivo. También recordó con alegría su participación en la Selección Colombia.

Como futbolista profesional, el arquero jugó un total de 523 partidos y marcó un gol durante toda su carrera deportiva.

Gracias por todo Fútbol!! 🥅 ⚽️🧤

Hoy comienza el segundo tiempo de mi vida… pic.twitter.com/R64wqAgbE5 — José Cuadrado (@JoseCuadrado12) April 5, 2023

El jugador de Valledupar comenzó su recorrido deportivo defendiendo el arco de Millonarios en 2005 y estuvo allí hasta 2009. “Toda la gratitud porque fue el club que me permitió debutar, darme a conocer y construir las bases de mi carrera”, comentó en el video.

Cuadrado también vistió las camisetas del Deportivo Cali, donde estuvo solo un año y fue campeón por primera vez; Pasto, donde consolidó su carrera como arquero y logró el ascenso a la primera categoría; Once Caldas, donde jugó durante seis temporadas y Atlético Nacional, su último equipo y donde estuvo hasta 2020. A todos ellos, uno a uno, les agradeció por su incidencia en su proceso y por el apoyo durante tantos años.

También le extendió su agradecimiento a la Selección Colombia, pues le permitió jugar el Mundial de Rusia 2018, con José Pékerman como director técnico. “Gracias a mi Selección Colombia por permitirme vivir lo que se siente defender los colores de mi país, poder conocer diferentes culturas y, ante todo, vivir la experiencia más significativa de mi carrera que es jugar un Mundial”, comentó.

El arquero confirmó que tendrá una nueva vida después del fútbol, a la que metafóricamente llamó el segundo tiempo de su vida. También aseguró que era responsabilidad de cada jugador construir su retiro porque irremediablemente todos, en algún momento, serán considerados viejos para el deporte.

“Por ello, emprendí con JC Construcciones y Quadratto, un restaurante de comida italiana. Además, el fútbol no se queda por fuera y me he capacitado para ser parte de una de las compañías más importantes de representación deportiva”, dijo Cuadrado sobre las que será ahora sus fuentes de ingreso.