El club que no se hereda: la nueva identidad que crece en Bogotá

En la capital, donde la mayoría hereda sus colores, Inter está construyendo una hinchada desde cero. El nuevo proyecto bogotano dejó de ser curiosidad para convertirse en sensación. Así se construye el líder de la Liga BetPlay.

Juan Carlos Becerra
01 de marzo de 2026 - 03:28 p. m.
El nuevo equipo sensación del fútbol profesional colombiano le propinó una dura derrota a los embajadores, que venían levantando cabeza y sumaron una dura derrota contra el líder del campeonato.
Foto: Jorge Londoño

Carlos Pérez entró a Techo, llegó demasiado temprano. Había decidido abonarse sin haber pisado nunca un estadio del fútbol colombiano. Pensó que se iba a encontrar con 200 personas, un partido discreto y poco más. Caminó por Occidental con curiosidad y los nervios de cualquier primera vez. Buscó sillas donde ubicarse. Al comienzo pensaba que todas estaban ocupadas, pero rápidamente notó que habían banderas y una hoja para quienes decidieran ubicarse en dichos lugares. Al tomarlos, se dio cuenta de que eran tres canciones, sin insultos y...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

