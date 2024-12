Los comentarios que desataron la pelea entre David González y Alfredo Morelos

El técnico del Tolima, David González (Izq.), provocó al delantero de Nacional Alfredo Morelos, antes del final del partido de este miércoles, en Ibagué. Foto: Cortesía

La ida de la final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, disputada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, concluyó con los ánimos exacerbados, pues en los minutos finales el técnico del conjunto pijao, David González, y el atacante verdolaga Alfredo Morelos fueron protagonistas de una discusión acalorada.

Cuando se alistaba a ingresar a la cancha, Alfredo Morelos, ya en tiempo de descuento, fue abordado por el técnico González, quien lo tomó del brazo y le dijo unas palabras que sacaron de casillas al delantero verdolaga, quien reaccionó, pero fue detenido por Juan Camilo Chaverra, arquero suplente del Tolima.

Acá inicia la bronca del final que terminó por perjudicar más a Tolima que a Nacional. David no tenía nada que hacer ahí, quien sabe que le dijo, pero ahí no debía estar y menos hablándole al jugador. pic.twitter.com/LBco2mPjjt — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) December 19, 2024

El supuesto comentario de González sería en referencia al accidente de tránsito que involucró al futbolista en septiembre pasado, en el que arrolló a un motociclista las afueras de Medellín. La policía de tránsito antioqueña investigó si el futbolista 28 años había tomado y la prueba de alcoholemia arrojó que tenía dos grados.

La periodista Lizet Liche Durán reveló en el VBar Caracol la frase que le habría dicho el técnico pijao al jugador de Nacional: “Una fuente muy cercana que estuvo con los jugadores después, me cuenta que cuando Alfredo Morelos estaba en la raya, David González se le acerca y le dice: ¿hoy también viene borracho?”.

El hincha y/o fanático podrá decir lo que quiera y mucho más en redes sociales, porque el fanatismo los enceguece. Pero quienes conocemos bien a @DavidGonzalezGi, sabemos muy bien el tipo de persona que es y acá lo ratifica en sus declaraciones. pic.twitter.com/FrKHAC63tl — Gustavo López (@guslopezinfo) December 19, 2024

En la rueda de prensa posterior al partido, González explicó el incidente con Morelos y presentó disculpas. “Al final estaban las emociones a tope, me vi incluido en un alegato y perdí la cabeza, volví a ser jugador. Me siento apenado por eso, no debí hacerlo, pero ya está. Segundos después manifesté disculpas, que a veces no bastan, pero era lo único que podía hacer”, comentó el estratega.

Morelos no vio con buenos ojos las discuplas del entrenador del Deportes Tolima. “Me quiso pedir excusas, pero esas cosas conmigo, no. Uno como ser humano se equivoca también, pero decirle cosas a uno ofensivas en una final. Una ofensa de esas, no la voy a decir. Él sabe lo que dijo, díganle que nos vemos en Medellín a ver si tiene las huevas de decirlo otra vez”, comentó el delantero cordobés.

