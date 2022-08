El empate de Equidad vs. América y la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha siete

América y Equidad se enfrentaron en El Campín, en el cierre de la fecha siete. Foto: @AmericadeCali

Se terminó en El Campín la séptima fecha de la Liga BetPlay. Equidad, que cambió de sede para enfrentar a América, igualó sin goles en un partido en el que tuvieron la posesión, pero las llegadas fueron más bien pocas. Partido flojo en el cierre de la jornada.

Puede ver: María Camila Reyes, la capitana de la selección femenina de Colombia Sub 20

No pudieron sacarse diferencias. América, que tiene dos partidos menos, venía de ganar como local en la fecha anterior y quería volver a sumar para acercarse a los ocho. Equidad, que no encuentra su mejor versión, podía meterse en los ocho primeros, pero el empate no le sirvió. Los aseguradores están en la casilla 12 con ocho puntos, le siguen los escarlatas con siete.

La fecha siete empezó con la victoria de Bucaramanga sobre Unión Magdalena. Quién más si no Dayro Moreno para darle la victoria al conjunto leopardo y sacarlo del fondo de la tabla. El conjunto samario, que no quería alejarse de Millonarios, se mantuvo en el tercer lugar con 13 puntos, los mismos que Once Caldas.

El sábado, Alianza Petrolera venció a Cortuluá por 2-0 en condición de visitante, metiéndose así en el grupo de los ocho con 10 unidades y hundiendo al cuadro vallecaucano al penúltimo lugar de la tabla.

Le puede interesar: Video: con gol de Luis Díaz, Liverpool empató con Crystal Palace

Luego, Santa Fe, que parece encontrar la versión que quiere el entrenador Alfredo Arias, derrotó en el último minuto a Tolima gracias a un gol de Harold Rivera, asentando la crisis del conjunto pijao, a su vez de quedar en el cuarto lugar con 12 unidades.

En el cierre de la jornada del sábado, Júnior y Medellín cumplieron las expectativas del duelo. El cuadro tiburón defendió su localía y venció a los visitantes por 4-2. Carlos Bacca fue figura y Fernando Uribe regaló un momento emotivo al anotar el último tanto y dedicarlo a su mamá, que falleció hace poco. Los dirigidos por Juan Cruz Real son quintos con once puntos.

Le recomendamos: Los 30 años de Premier League, 30 años de grandeza

En la jornada dominical, Pereira venció a Jaguares. El equipo cafetero cierra el grupo de los ocho con ocho puntos, los mismos que Alianza. Luego, Millonarios, que logró mantenerse como líder de la tabla con 15 unidades, empató sin goles con Águilas Doradas. Los embajadores tuvieron que apelar a defenderse, pues en la primera parte se fue expulsado Elvis Perlaza.

En la jornada de este festivo, Once Caldas enfrentó a Patriotas. Ayron del Valle anotó al 79′ y parecía que le daba la victoria y el coliderato al blanco-blanco de Manizales, pero en el último minuto, Darwin López le dio la igualdad al conjunto boyacense y amargó la victoria de los dirigidos por Diego Corredor, que son segundos con 13 unidades.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

Equipo Puntos DG 1. Millonarios 15 +6 2. Once Caldas 13 +4 3. Unión Magdalena 13 1 4. Santa Fe 12 1 5. Júnior 11 4 6. Pasto 10 3 7. Alianza Petrolera 10 1 8. Pereira 9 1 9. Nacional 8 1 10. Patriotas 8 0 11. Jaguares 8 0 12. Equidad 8 -2 13. América 7 2 14. Bucaramanga 7 -1 15. Medellín 7 -2 16. Tolima 6 -1 17. Águilas Doradas 6 -1 18. Envigado 5 -3 19. Cortuluá 5 -6 20. Cali 1 -8

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador