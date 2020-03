El enfermo no mejora, Millonarios perdió 1-0 en su visita al Medellín

Redacción deportes

Millonarios no levanta cabeza. Tras una leve mejoría en el clásico del martes pasado ante Santa Fe, este sábado cayó en su visita al Independiente Medellín, por la octava fecha de la liga colombiana de fútbol profesional.

Sin sus máximos referentes, David Macallister Silva y John Duque, el equipo que dirige Alberto Gamero careció de un líder dentro de la cancha y aunque no se mostró tan vulnerable atrás como en los primeros partidos del torneo, no generó fútbol ofensivo.

Y eso que en el primer minuto de juego, tras una mala salida del arquero local, Andrés Mosquera, el costarricense Juan Pablo Vargas estuvo a punto de abrir el marcador. Pero tras un primer cuarto de hora correcto para los embajadores, Medellín se apoderó de la pelota y comenzó a poner condiciones.

Claro que tampoco generó mucho peligro. Apenas inquietó con dos cabezazos de Adrián Arregui y un remate de Juan Fernando Caicedo que salvó Wuilker Faríñez antes de que Javier Reina, al minuto 45, anotara. Fue tras un centro de Mauricio Cortés desde el costado izquierdo. El volante anticipó al lateral Ómar Bertel e impactó sin problemas para superar al cuidapalos venezolano.

En la etapa complementaria no hubo mayores novedades. Eso sí, a los 57 minutos Andrés Ricaurte le cometió una falta en el área a José Guillermo Ortiz, que el árbitro Éder Vergara no sancionó. El ingreso de Ayron Del Valle, Diego Godoy y César Carrillo aportó poco para los azules, mientras que Medellín se dedicó a cuidar e resultado y ahorrar energías, pues cumple también con compromiso internacional.

De hecho, este domingo viaja a Buenos Aires, pues el martes enfrentará a Boca Juniors, por Copa Libertadores de América, tras su derrota en el estreno en el torneo continental, ante Libertad de Paraguay.

El próximo viernes Millonarios, que volvió a evidenciar que tiene una plantilla muy limitada, recibirá al Once Caldas en El Campín. Después visitará al Cali, en partido que tiene aplazado, antes de encarar un nuevo clásico ante Santa Fe. Medellín, por su parte, jugará el sábado, tras su viaje a Argentina, ante Alianza Petrolera.

Buen partido en el Alfonso López

En el duelo que cerró la jornada sabatina, Bucaramanga y Atlético Júnior empataron 1-1. Diego Herazo, de penalti, le dio la ventaja al equipo santandereano, que ha mejorado mucho su rendimiento, pero poco después Miguel Ángel Borja igualó el resultado. Con el punto que sumó, el equipo barranquillero llegó a 13 unidades y ascendió a la tercera casilla, detrás de Nacional y Pasto.

Júnior, que cayó el miércoles ante Flamengo, por Copa Libertadores, viajará esta semana a Ecuador, en donde enfrentará, por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental a Independiente del Valle.

La octava fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con el empate 2-2 entre Cali y Pereira. Y este sábado Once Caldas y América igualaron 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales.

En la jornada dominical se disputarán los duelos Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera, Envigado vs. Águilas de Rionegro, Santa Fe vs. Nacional y Tolima vs. Patriotas. La fecha se completa el martes con los partidos Jaguares vs. Cúcuta y Equidad vs. Pasto.