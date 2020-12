El estilo no tan común para el fútbol colombiano que promulga Santa Fe

Con una gran preparación atlética, despliegue físico y agresividad sin la pelota sostenida en el tiempo, el equipo cardenal busca esta noche ante La Equidad su tiquete a la final del fútbol colombiano apelando a su mejor fórmula: la intensidad.

En la ida (1-1) no se consiguió la victoria, a pesar de los merecimientos. Pero las formas, un poco empañadas por el arbitraje, ilusionaron, más que todo por verse en un contexto como el del fútbol colombiano. Independiente Santa Fe salió desde el minuto 1 hasta el 90 a predicar un mandamiento del fútbol bien jugado que se resume en una palabra tan malinterpretada en este deporte: intensidad.

Presión alta, bloque compacto y una presión tras pérdida asfixiante que no dejó hacer su juego a La Equidad. Un estilo más propositivo que reactivo. Todo con el valor agregado de que lo hizo en condición de visitante. Pero, sobre todo, cumpliendo con el componente más difícil de la intensidad: sostenerla con el tiempo.

Eso habla de la preparación atlética y del despliegue físico del equipo de Harold Rivera para cumplir con estos principios ofensivos y defensivos de su modelo de juego. El gol de Santa Fe ante La Equidad llegó a los tres minutos de partido producto de la presión alta y tras pérdida con la que salieron. Una táctica que se mantuvo todo el encuentro, con sus matices, a pesar de que jugaron con un futbolista menos desde el minuto 72, por la expulsión de Fabián Sambueza. Un duelo que se puede desmenuzar con un cronómetro para contar cuántos segundos se demoraba el equipo cardenal en recuperar la pelota. ¿La media? Cinco segundos.

Un estilo “europeizado”, a la vanguardia de lo que se ve hoy en las mejores ligas, que ha encontrado en el River Plate de Gallardo el mejor exponente en el continente.

Una de las explicaciones que dio el siempre sincero Amaranto Perea, DT del Júnior, para justificar el repetido fracaso de los equipos colombianos en la Copa Libertadores fue la falta de intensidad en nuestro fútbol. Más allá de ser una verdad de fondo, también fue una evasión de culpas: porque la intensidad no depende del entorno, sino del individuo. Es decir, del trabajo diario de cada entrenador en su club.

Una táctica que sí ha podido plasmar Harold Rivera en un Santa Fe que él resucitó y con el que hoy cumplirá 50 partidos, con un rendimiento del 61,2 %. Un equipo que estuvo seis años al hilo como animador de la Copa Libertadores. Se ausentó los últimos dos, producto de las malas gestiones de Juan Andrés Carreño y Patricio Camps, pero en 2021 el equipo cardenal volverá a ser de Libertadores. Y un conjunto que espera ampliar su mayor invicto de local desde que se juegan torneos cortos: la cuenta va en 21 partidos.

No estará Fabián Sambueza por sanción, pero otros de los grandes valores que tiene este plantel es que no depende de un apellido. Todos son importantes, todos van por el mismo objetivo y no hay egos mareando el panorama. Así Kelvin Osorio se convirtió en la figura creativa ante la lesión de Luis Seijas. Así Jorge Ramos fue garantía para hacer goles y fabricarlos para los extremos e interiores ante la ausencia de quien hasta el parón por la pandemia era el goleador del torneo: Diego Valdés. También un muro en la mitad con la sinergia de Andrés Pérez y Daniel Giraldo. Solidez en defensa con Fainer Torijano y Jeison Palacios. Chispa con el lateral derecho Carlos Arboleda, tan resistido en el pasado, y paz con Leandro Castellanos en el arco. Esa es la columna vertebral de Santa Fe, un equipo sin nombres rutilantes, pero bien trabajado y en el que todos reman hacia la misma corriente. Una corriente atípica y moderna en el fútbol colombiano.