Este viernes (7:45 p.m., por Win) visita al Boyacá Chicó, en Tunja

El mejor Once Caldas de los últimos siete años

-Redacción Deportes

En poco tiempo el entrenador cartagenero Hubert Bodhert ha logrado hacer del Once Caldas un equipo efectivo, goleador y que está marcando historia. Desde hace siete años el cuadro caldense no sumaba más de 11 puntos en las primeras cinco jornadas de un rentado nacional. Venció 2-0 a Jaguares, 1-2 al Bucaramanga, 3-0 al Pasto y 1-0 al Huila. Sólo ha perdido un juego, ante el Envigado, en condición de visitante, 1-0. Este viernes, desde las 7:45 p.m., por Win Sports, visitará al Boyacá Chicó, en Tunja, con la idea de seguir en la parte alta de la tabla.

Actualmente el blanco blanco es el líder de la Liga Águila con 12 puntos, ocho goles a favor y dos en contra, para un rendimiento del 80 %. Boderth ha encaminado a un equipo que el semestre pasado, de la mano de Francisco Maturana, terminó en la casilla 18, con 18 unidades. Este inicio del cuadro albo es comparable con lo que ocurrió en el primer semestre de 2011, cuando Juan Carlos Osorio todavía estaba al frente del equipo. En ese entonces, en cinco juegos sumó 13 puntos, gracias a un empate (Boyacá Chicó) y a cuatro triunfos (Cali, Millonarios, Real Cartagena y Tolima), con 11 goles anotados y 4 recibidos, para un rendimiento del 86 %. (La mano dura de Hubert Bodhert)

En esa ocasión el Once Caldas culminó como líder en la fase todos contra todos, pero en cuartos de final perdió ante Millonarios por penaltis y terminó eliminado de la competencia. El máximo artillero en ese entonces fue el chocoano Wason Rentería, con 10 tantos.

Desde entonces se han disputado 13 torneos cortos, en los que el equipo de Manizales solo pudo alcanzar un rendimiento del 50 % en cuatro ocasiones (2012-II, 2014-I, 2015-II y 2016-I). Por eso ahora, pese que Bodhert prefiere el bajo perfil y seguir trabajando sin importar los resultados, la hinchada está ilusionada con volver a vivir tiempos de gloria. De hecho, el cuadro albo no clasifica a las finales de la Liga desde el segundo semestre de 2015.

Mañana se disputarán cinco partidos de la Liga Águila: Envigado vs. Leones (2:00 p.m.), Jaguares vs. Patriotas (4:00 p.m.), Alianza vs. Nacional (6:00 p.m.), Huila vs. Equidad (6:00 p.m.) y Cali vs. Águilas (8:00 p.m.). El domingo se cerrará la jornada con los partidos: Millonarios vs. América (3:15 p.m.), Medellín vs. Júnior (5:15 p.m.), Pasto vs. Tolima (5:30 p.m.) y Bucaramanga vs. Santa Fe (7:30 p.m.).