Entre las críticas y la efectividad

El principio de vida de Juan Carlos Osorio, entrenador de Nacional

Redacción deportes

El entrenador del club paisa tiene como base de su trabajo las rotaciones y los cambios. Y, por ahora, los resultados, mas no el buen juego, avalan ese sistema.

Cuando Juan Carlos Osorio regresó a Nacional luego de su experiencia como seleccionador (México y Paraguay), lo primero que dijo el pereirano fue que la facilidad de consolidar una idea de juego en clubes, por el tiempo de trabajo, es mayor que siendo entrenador de un país. Sin embargo, al DT se le cuestiona ese concepto de “idea de juego”, pues las rotaciones, no solo de jugadores sino de esquemas, rompen el principio de apelar a la repetición para obtener regularidad. Pero lo anterior no encaja en su forma de entender el fútbol y como interpreta la palabra “afianzar”.

Cuando Osorio usa ese concepto hace referencia a algo global, mas no particular. Es decir: que a través de los entrenamientos los futbolistas de la plantilla entienda el orden táctico, la velocidad, la ocupación de espacios y otra serie de nociones para aplicar dentro de la cancha, que irán variando dependiendo del rival y la estructura. En otras palabras, que la “idea de juego” es maleable y no un pensamiento rígido como lo entienden muchos. Y la base de eso es la preparación física entendiendo al deportista como un atleta capaz de tomar decisiones ante situaciones cambiantes.

Por eso no fue raro que en el clásico del sábado pasado ante Independiente Medellín los duelos corporales favorecieran, casi siempre, a los hombres del cuadro verde. Incluso que quedara la percepción de que los jugadores del cuadro poderoso rebotaban en la humanidad de sus rivales cada vez que iban al choque. “Rotando todos se sienten importantes, todos quieren trabajar más. Y la única forma de que lo sean es aportado. ¿Y cómo se aporta en el fútbol? Pues jugando”, dijo Osorio recientemente en una entrevista a Infobae dada en Argentina tras la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Suramericana (dejó en el camino a Huracán).

Por ejemplo: de los siete partidos que ha disputado del torneo local (cuatro victorias, dos empate y una derrota), José Fernando Cuadrado ha atajado cuatro veces y Aldair Quintana en las tres restantes. La mayoría de entrenadores dejan un portero fijo, pero Osorio no es como la mayoría. El esquema defensivo, como siempre lo ha reiterado, se modifica dependiendo qué club esté del otro lado. Por eso es normal que en su debut, ante Pereira, haya puesto una línea de tres atrás, mientras que frente a Equidad hayan sido cuatro. Eso sí, ante Jaguares volvieron los tres (y eso que perdió) al igual que contra Boyacá Chicó en Tunja. Con Deportivo Cali usó cuatro, los mismos que alineó en el primer clásico del año que ganó 3-1. El sábado dispuso otra vez de tres.

Ese raciocinio también aplica para adelante. En unas ocasiones estuvo Jefferson Duque, en otras Fabián González Lasso y hasta Gustavo Torres tuvo la responsabilidad de comandar el ataque (frente a Boyacá Chicó anotó dos de los tres tantos de la victoria).

Osorio jugó fútbol profesional entre 1982 y 1988. En 15 temporadas como entrenador ha dirigido nueve equipos, entre ellos dos selecciones nacionales: las de México y Paraguay /Luis Benavides.

De hecho, en el reciente empate con Medellín (1-1) fue la primera vez que Duque y González estuvieron juntos adelante. Y si hablamos del mediocampista Andrés Andrade, quien llegó en este semestre para ser el eje del club paisa, apenas ha sido titular en tres ocasiones y en las otras cuatro ha ido al banco (casi siempre el cambio es por Estefano Arango).

Por ahora, con los atributos que van de la mano con las críticas, Osorio no solo tiene a Nacional en los primeros puestos de la liga colombiana, sino que está clasificado a la segunda fase de la Suramericana. Se cumplen los objetivos, no se brilla, algunas veces, pero se va para adelante en cuanto a metas propuestas. Y eso es más que suficiente como respaldo para un entrenador que seguirá generando polémica, pues no está dispuesto a ceder en su manera de concebir este deporte. “Se aprende más de la derrota —dijo Jorge Luis Borges—; tiene más humildad, más enseñanza”.

