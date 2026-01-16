Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¡El show de las estrellas! La Liga BetPlay 2026-I abre el telón: ¿cuál fue el mejor fichaje?

El campeonato colombiano pone en marcha un nuevo semestre. Con nombres como Luis Fernando Muriel, Falcao García o Pedro Gallese, entre otros, el rentado local promete una lucha pareja por la estrella 101.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
16 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
¡El show de las estrellas! La Liga BetPlay 2026-I abre el telón: ¿cuál fue el mejor fichaje?
¡El show de las estrellas! La Liga BetPlay 2026-I abre el telón: ¿cuál fue el mejor fichaje?
Foto: Millonarios y

El fútbol colombiano abre el telón y vuelve a ponerse en marcha. Apenas unas semanas después de que Junior de Barranquilla levantara el trofeo y celebrara un título simbólico —la estrella número 100 en la historia del profesionalismo nacional—, la Liga BetPlay abre este viernes un nuevo semestre con el duelo entre Deportivo Pasto y Llaneros, el punto de partida de otro torneo que promete ser parejo, intenso y lleno de historias.

Como casi siempre ocurre en Colombia, el campeonato arranca sin un dominador absoluto....

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Millonarios

Júnior de Barranquilla

Junior

Santa Fe

Atlético Nacional

FPC

Fecha 1 Liga BetPlay

fútbol colombiano

Junior vs. Santa Fe

Radamel Falcao García

Luis Muriel

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.