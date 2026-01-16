¡El show de las estrellas! La Liga BetPlay 2026-I abre el telón: ¿cuál fue el mejor fichaje? Foto: Millonarios y

El fútbol colombiano abre el telón y vuelve a ponerse en marcha. Apenas unas semanas después de que Junior de Barranquilla levantara el trofeo y celebrara un título simbólico —la estrella número 100 en la historia del profesionalismo nacional—, la Liga BetPlay abre este viernes un nuevo semestre con el duelo entre Deportivo Pasto y Llaneros, el punto de partida de otro torneo que promete ser parejo, intenso y lleno de historias.

Como casi siempre ocurre en Colombia, el campeonato arranca sin un dominador absoluto....