El sueño de tener una casa propia

El desgaste de la cancha de El Campín reabrió la discusión de por qué los clubes colombianos siguen dependiendo de estadios que no controlan y cómo esa decisión termina afectando al fútbol.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de febrero de 2026 - 01:14 a. m.
Foto: Instituto Distrital de Recreación y Deporte

El deterioro de la gramilla de El Campín no es un accidente ni un problema coyuntural causado por un aguacero puntual. Es la consecuencia de la dependencia de los clubes de escenarios que no controlan y que, en muchos casos, no están pensados prioritariamente para jugar al fútbol.

En Bogotá, el debate volvió a ser tema de conversación la semana pasada por el mal estado del campo. Millonarios, Santa Fe y hasta Fortaleza se vieron obligados a aplazar partidos por pedido de la Dimayor, con la intención de proteger la integridad física de los...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

El Campín

Sencia

Santa Fe

Millonarios

Estadio

Bogotá

PremiumEE

 

