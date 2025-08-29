El sueño llanero: Bryan Urueña y la nueva identidad futbolera de Villavicencio

Bryan Urueña es uno de los referentes históricos de Llaneros FC. Foto: Óscar Medina

Hace una década, pocos habrían imaginado a Villavicencio como una plaza donde se respirara fútbol de primera. Tras la desaparición de Centauros, la pelota parecía condenada a la nostalgia en la ciudad. Sin embargo, la llegada de Llaneros transformó el paisaje deportivo de la Media Colombia.

Ese nuevo paradigma lo encarna el extremo Bryan Urueña, nacido en la capital del Meta y hoy referente del equipo. Es testigo de cómo el deporte volvió a encender las ilusiones en su tierra. En diálogo con El Espectador, habló sobre la transformación que ha...