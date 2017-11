Entrevista

El sufrimiento de Tulio Gómez, presidente del América

Sebastián Arenas

No es un hombre que haga declaraciones de casete. Su voz gruesa y ronca va expresando lo que transita por sus pensamientos. En este momento están llenos de preocupaciones y angustias. Así lo demanda la situación del América. “Económicamente estamos muy golpeados”, le asegura a El Espectador Tulio Gómez, quien, como un simpatizante más, sufre por la palabra que martiriza al cuadro escarlata: descenso.

Hoy, desde las 8:00 p.m., por Win Sports, el equipo caleño recibe al Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero. Gómez anhela un triunfo que siga alejando al América del abismo al que cayó en 2011 y del que él lo sacó.

Los juegos que le restan serán el domingo, contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, y en la última fecha en casa, con el Atlético Bucaramanga, rival directo en su disputa.

¿Qué balance hace del semestre?

Hemos tenido todas las dificultades del mundo: cierre de tribunas y bajo rendimiento del equipo. Económicamente estamos muy golpeados. La estamos guerreando para superar todos estos problemas.

¿De cuánto es el daño económico?

Tenemos un déficit de $7.000 millones que nos dejó el cierre de las tribunas. Este año nos vamos a pérdidas. Incrementamos mucho el costo de la nómina para este segundo semestre buscando pelear el torneo y meternos en alguna final, pero no hemos contado con suerte ni con fútbol, porque teníamos previsto no llegar con afugias a fin de año, y nos tocó.

¿Siente que con la llegada de Jorge “Polilla” da Silva cambió la actitud de los jugadores?

La verdad, sí. Polilla les dijo a los jugadores: “Olvídense de la presión, déjenmela a mí, yo la asumo y ustedes dedíquense a jugar fútbol”.

¿Por qué los jugadores le dejaron de rendir a Hernán Torres?

No pienso que no rindieran por Hernán, porque él tenía buena aceptación de grupo. Tal vez fuimos perdiendo confianza. Después del partido contra Júnior empezamos a perder. Se fue mermando la confianza del grupo y también llegó la presión de la hinchada, y eso nos afectó el rendimiento. No salíamos a la cancha a ganar, sino con miedo a perder.

¿Cuánto sería lo mínimo que perdería América este año?

Si nos metemos al octogonal y nos salvamos del descenso, aproximadamente perderíamos $6.000 millones.

¿Está convencido de que América no desciende?

Tengo fe en que vamos a salvar la categoría. Ya el otro año mejoraremos y podremos apartarnos un poco de la presión y así subir a varios canteranos.

¿Qué opina del formato del descenso?

Este sistema nos ha perjudicado mucho, porque veníamos con un puntaje muy malo del torneo pasado, pero, paradójicamente, si salvamos este descenso, el año entrante nos va a beneficiar.

Si América se salva del descenso, ¿cuál es su proyecto para el próximo año?

Primero que todo, sanear las finanzas y subir canteranos.

¿A quiénes?

Máyer Vidal y Kevin Viveros son algunos. Se me escapan nombres, son muchos.

¿Va a continuar como presidente del América?

Sí, sí, sí. En el fútbol se mueve mucha plata y hay cosas que no se pueden delegar. A nadie le duele el bolsillo más que a mí.

¿Hasta cuándo tiene pensado ser presidente del América?

Por el momento no lo sé. De pronto buscaré a alguien que se encargue de ciertas decisiones, como de la parte mediática, pero siempre estaré como la máxima cabeza, tomando las decisiones y buscando lo mejor para el equipo.

En algún momento se habló del periodista Estaban Jaramillo para reemplazarlo. ¿Eso fue cierto?

Era para el tema de comunicaciones. En algún momento llegará alguien de buena talla que se encargue de la parte mediática. Respecto a lo grueso del equipo, de la institución, siempre estaré tomando las decisiones.

¿Qué les dice a los jugadores?

Siempre tengo constante comunicación con ellos. Charlo todo el tiempo y les doy aliento. Les repito que crean en ellos y que vayan para adelante. Confío plenamente en los futbolistas del América y sé que se entregan al máximo por esta camiseta.

¿Cuál es su máximo sueño con el América?

Darle la estrella 14 y fortalecerlo económicamente para que sea viable en el futuro y permanezca siempre en la A. Quiero formar el equipo para ir a Copa Libertadores y pelear por ese título. Todos los hinchas americanos tenemos la espina de la Libertadores, que la tuvimos tan cerca pero no la pudimos obtener. Obviamente, para salir campeón continental se necesita mucha caja y un gran plantel. Claro que vamos poco a poco y paso a paso. De pronto podremos tener un gran aliado internacional que nos apoye.

¿Qué tipo de aliado?

Una multinacional que nos inyecte billete y también nos abra el conocimiento para hacer cosas diferentes. Pensar en grande.

¿Y en este momento hay conversaciones con alguna multinacional o alguien que quiera invertir en el América?

No, eso es un proyecto a largo plazo. Yo sé que tenemos que organizarlo. Por ahora hay que conservar la categoría, ser protagonistas y ponernos más atractivos para que se interesen en nuestro proyecto.

Pensando en ese objetivo de ganar la Libertadores, ¿se ha puesto un plazo para lograrlo?

Tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. El primero es salir del martirio de la B; segundo, consolidarnos en la A y ser finalistas; tercero, subir canteranos, y cuarto, alistarnos para pelear por los torneos internacionales.