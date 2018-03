El tablero de Pékerman, a tres meses de Rusia 2018

Luis Guillermo Montenegro Silva

En el tablero del técnico de la selección colombiana de fútbol, José Pékerman, ya está más o menos claro quiénes serán los 23 elegidos para disputar el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, siempre hay cambios de última hora que le hacen variar un poco su idea inicial. Ocurrió hace cuatro años, cuando Víctor Ibarbo jugó 30 minutos muy buenos en un amistoso previo a la Copa del Mundo, contra Bélgica, y se ganó su cupo para participar en Brasil 2014. También, poco antes del certamen orbital se ganaron un lugar Éder Álvarez Balanta, revelación del momento con River Plate de Argentina, y Carlos Carbonero, quien relevó a último momento al lesionado Aldo Leao Ramírez. (Puede leer: Johan Mojica, la principal sorpresa de la convocatoria de José Pékerman).

A tres meses de la Copa Mundo Rusia 2018 son más las certezas que las dudas en el tablero de Pékerman. La base ya está consolidada y, de no ocurrir nada extraordinario, los que han estado en el proceso, jueguen o no en sus clubes, lleguen en buen nivel o no, estarán convocados. Ejemplo de esto son David Ospina, Camilo Vargas, Cristian Zapata, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias, Frank Fabra, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Édwin Cardona, James Rodríguez, Yimmi Chará y Radamel Falcao García. Es decir, de los 23 cupos para Rusia sólo quedan ocho, uno de los cuales es para el tercer arquero, que todo parece indicar será José Fernando Cuadrado.

Para los siete restantes hay casos de jugadores del proceso que, partido a partido, en sus clubes y en los amistosos con Francia (23 de marzo) y Australia (27 de marzo) se jugarán su presencia en Rusia. Es el caso de Óscar Murillo, Matheus Uribe, Gio Moreno, Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca y Miguel Borja. A ellos se suman los que no jugaron partidos de la eliminatoria pero ahora están siendo tenidos en cuenta, como Bernardo Espinosa, Johan Mojica, Jéfferson Lerma, Víctor Cantillo, Juan Fernando Quintero y José Heriberto Izquierdo. (Puede leer: Víctor Cantillo, un hijo de Ciénaga que llega al equipo de Pékerman).

Pékerman deberá entregar el 14 de mayo una lista de 35 futbolistas preseleccionados para disputar el Mundial. El 4 de junio anunciará los 23 que estarán en la cita orbital. Si uno de esos 23 llega a lesionarse, sólo podrá ser reemplazado por uno de los que fueron preseleccionados.