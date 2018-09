El uruguayo Lucero Álvarez fue sancionado ocho fechas por racismo

Redacción deportes

Este miércoles la Dimayor dio a conocer la suspensión que deberá pagar el portero uruguayo Lucero Álvarez por los comentarios racistas que tuvo con el jugador Johan Carbonero del Once Caldas, en el partido de la novena fecha de la Liga Águila, en la que Rionegro derrotó 1-0 al cuadro de Manizales.

El guardameta uruguayo deberá cumplir ocho fechas de sanción en partidos de la Liga Águila y pagar una multa de $31,2 millones “por emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista, contra un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario una vez culminó el encuentro", informó la entidad rectora del fútbol colombiano.

Con la sanción, Álvarez no podrá acercarse a ningún escenario deportivo y solamente podrá ser tenido en cuenta por el técnico Jorge Luis Bernal hasta las dos últimas fechas del presente torneo. (Lea aquí: El apretado cronograma le pasó factura al Once Caldas, que perdió la oportunidad de ser líder)

Por otro lado, Hubert Bodhert, entrenador del Once Caldas, recibió dos fechas de suspensión en Liga Águila (la 10 y 11) y tendrá que pagar $520.828 también "por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un jugador adversario", apuntó la Dimayor.

El técnico del cuadro blanco afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro que "todo el partido el señor Lucero Álvarez le dijo a Carbonero negro de … se la pasó insultando al pelado. Nosotros no somos indígenas, aquí no van a venir extranjeros a maltratarnos. Somos negros a mucho honor". (Le puede interesar: Del Mundial a la B en Colombia: Farid Díaz firmó con Valledupar)

Las palabras surgieron después de que el presidente de Águilas Doradas, Fernando Salazar, apareciera en la mitad de la rueda de prensa gritando al entrenador por haber increpado al arquero. Bodhert se defendió, lo invitó a conversar sobre lo sucedido y posteriormente explicó la razón por la cual encaró al uruguayo.

Así mismo, en redes sociales, el guardameta nuevamente explicó lo sucedido. "Triste recibir insultos por mi condición de extranjero, celebrando el triunfo con mis compañeros, en actitud hostil el técnico de Caldas ingresó a la cancha profiriéndome ofensas xenofóbicas, exigiéndome que respete, faltándome él al respeto, diciéndome extranjero hp y al responder salí expulsado", escribió.

Por su parte, Álvarez, en El Alargue de Caracol, se defendió por lo sucedido. "El presidente me dijo que Bodhert me estaba denunciando por comentarios racistas, pero no es así. Él me dijo una mala palabra y se la contesté. Eso lo veo como una calentura porque venían invictos y querían mantener esa condición. Nunca dije lo que el entrenador del Caldas afirma. Ojalá que esto se aclare".

Toda una disputa que el Comité Disciplinario de la Dimayor puso fin este miércoles.