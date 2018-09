Emotiva y polémica: así fue la novena jornada de la Liga Águila

Redacción deportes

¿El líder seguirá demostrando la consistencia y categoría de las primeras fechas? Una de las preguntas que transitó por la órbita de la novena jornada de la Liga Águila, que dejó un sabor muy alegre para los equipos de Cali, que necesitaban una victoria de esa magnitud.

Deportivo Cali acabó con el invicto de ocho fechas de La Equidad

Freno de mano. Deportivo Cali goleó 3-0 a La Equidad con un Macnelly Torres que salió figura con dos asistencias y un gol y aprovechó la ausencia de Nicolás Benedetti por su convocatoria con la selección colombiana.

En las primeras siete fechas de liga, el conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez registraba un arranque de ensueño: 21 puntos de 21 posibles, 10 goles y cero en contra. Pero había un punto negro, ninguna victoria había sido ante equipos grandes: Alianza Petrolera (0-2), Jaguares (2-0), Bucaramanga (0-2), Pasto (1-0), Envigado (0-1), Huila (1-0) y Chicó (0-1). La jornada pasada empató 1-1 contra el Medellín y ahora salió goleado ante el Cali. Estos dos encuentros han sido una vara para medir al cuadro asegurador.

Y le sigue un calendario complicado con rivales como Águilas, Júnior, Once Caldas, Millonarios, Leones, Tolima, Santa Fe, Patriotas, Nacional y América. Sin embargo, puede respirar tranquilo: pues con 22 puntos, está a cinco, siguiendo los parámetros de la liga anterior, de poner un pie entre los ocho mejores de forma definitiva. Y quedan 30 unidades en juego. ¿Se amplificó el arranque del equipo bogotano?

En tanto, Deportivo Cali consiguió un triunfo analgésico, pues a pesar de su gran plantel, venía en caída libre: había perdido cinco de sus últimos siete partidos. Se acomodó en los ocho mejores con 15 unidades, a siete de La Equidad. Macnelly pide pista para ser titular.

El "Pecoso" puso el orden en el América de Cali

Los escarlatas consiguieron su primer triunfo de visitante y vencieron 3-2 a Atlético Bucaramanga. La mejor presentación del equipo vallecaucano en lo que va del semestre. Acabaron los tiempos turbios, por fin jugaron un partido en el ganaron, gustaron, fueron ordenados y concretaron las opciones de gol.

Los números del nuevo DT del América hablan por sí solos. Y el efecto anímico y táctico en el estilo de juego ha sido inmediato: siete puntos de nueve posibles, siete goles a favor y cinco en contra. Cristian Dájome, el hombre más resistido por la hinchada, sigue callando bocas. Ya lleva tres goles y llenó el vacío de Aristeguieta, quien está concentrado con la selección venezolana. Otro de los que sobresalieron fueron Alejandro Bernal y Pablo Armero. El funcionamiento del equipo por fin favorece a un Yesus Cabrera, quien es el encargado de dar las ideas en el último cuarto de cancha.

Guichón, la pequeña luz de Independiente Santa Fe

Las crónicas de esta campaña de Independiente Santa Fe tienen muchas cosas malas en común. Que no genera fútbol, que no hay juego asociado, que falta juego colectivo, que el único cartucho es la pelota quieta, en fin. Y solo tiene una positiva habitual: Facundo Guichón, un uruguayo de 27 años que siempre ha respondido. Y lo hizo en el triunfo 1-0 frente al Atlético Huila en Neiva.

Guichón le mandó un buen centro a Wilson Morelo para que de cabeza festejara el único tanto del compromiso frente a un equipo que completó 16 jornadas sin conocer la victoria y que apenas suma dos puntos. La continuidad de Néstor Craviotto en el Huila está en duda.

La polémica de la fecha: Millonarios empató con Júnior gracias a un penal inexistente

A buscar afuera lo que no se consigue en casa. Los embajadores rescataron un polémico empate 1-1 ante los barranquilleros. Todo pintaba para triunfo de la visita, pero un penal traducido en gol por Andrés Cadavid a los 80 minutos salvó la noche en Bogotá. El juez central Luis Alfonso Sánchez decretó pena máxima por una aparente mano de Gabriel Fuentes en un salto de balón dividido. El defensor saltó con los brazos abiertos, de una manera no muy ortodoxa, pero no tuvo contacto con la pelota. No era penal.

*​Para destacar el triunfo 2-0 de Atlético Nacional, que sigue buscando técnico, ante un Pasto que aún no levanta cabeza pese a la llegada de Hernán Lissi al banquillo. También el debut de Luis Amaranto Perea como director técnico en el empate 1-1 de Leones ante Independiente Medellín. Y el doblete Diego Valdés en el triunfo 2-1 de Chicó ante el Tolima.

Este lunes se cerrará la jornada con la visita del Once Caldas a Rionegro. El equipo de Manizales puede ser el nuevo líder.