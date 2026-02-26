Publicidad

En fotos: así se vivió la victoria de Nacional sobre Santa Fe en El Campín

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe este miércoles en El Campín, en un duelo pendiente de la fecha cinco de la Liga BetPlay Dimayor 2026. El equipo verdolaga remontó el marcador y se llevó tres puntos claves en un clásico que terminó envuelto en discusiones arbitrales. La figura de la noche fue Alfredo Morelos, autor de un doblete con el que el equipo paisa le dio vuelta a un partido que comenzó cuesta arriba. El cuadro cardenal se había ido en ventaja gracias a un solitario tanto de Omar Fernández Frasica, pero el delantero cordobés apareció en el complemento para cambiar la historia.

Redacción Deportes
26 de febrero de 2026 - 11:30 a. m.
