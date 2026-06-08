El Junior de Barranquilla es bicampeón del fútbol colombiano: Nacional no pudo remontar

Atlético Nacional tiene la difícil tarea de remontar un 3-0 para mantener viva su ilusión de ser campeón este lunes. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

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Junior de Barranquilla es el campeón del primer semestre del fútbol colombiano. El conjunto tiburón celebró este lunes una nueva estrella en la Liga BetPlay Dimayor tras imponerse 3-1 en el global ante Atlético Nacional y a pesar de perder 1-0 la vuelta disputada en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El gol de Edwin Cardona, en el minuto 56, fue lo único que encontró el local en una noche en la que propuso durante los noventa minutos sin conseguir la reacción necesaria. Alfredo Morelos desperdició un penalti en el minuto 62 que habría apretado la definición, y con ese fallo se esfumó la última esperanza del equipo paisa de forzar la prórroga.

Con este título, Junior conquistó su duodécima estrella como club profesional y aseguró además un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, la competición más importante del continente. El conjunto barranquillero, bajo la dirección de Alfredo Arias, regresa a la cima del fútbol colombiano por segundo semestre consecutivo.

El trámite del partido

Nacional tomó la iniciativa desde el pitazo inicial. Andrés Sarmiento avisó temprano pero Mauro Silveira despejó sin problemas. El partido se disputó parejo en el primer cuarto de hora, con lluvia incluida, aunque sin acciones de verdadero peligro que pusieran en apuros a ninguno de los dos porteros.

El cuadro verdolaga se acercó al gol en repetidas ocasiones. Milton Casco estrelló un remate en el poste en el minuto 33, y poco después Alfredo Morelos hizo lo propio con un tiro libre. En el minuto 30, Andrés Román anotó, pero el árbitro anuló la celebración por posición adelantada. Junior, juto antes del descanso, llegó con peligro mediante contragolpes de Bryan Castrillón.

Al inicio de la segunda mitad, Diego Arias mandó a Edwin Cardona al campo en lugar de Nicolás Rodríguez, una decisión que pronto rendiría frutos. Junior respondió con un triple cambio en el minuto 54: salieron Cristian Barrios, Luis Muriel y Jannenson Sarmiento, e ingresaron Guillermo Paiva, Edwin Herrera y Jesús Rivas.

En el minuto 56, Andrés Sarmiento desbordó por la izquierda y sirvió un centro que Cardona conectó para inaugurar el marcador y encender las tribunas. La ilusión creció aún más cuando el árbitro Carlos Betancur señaló penalti en el 62, tras una falta de Mauro Silveira sobre Morelos. Sin embargo, el delantero cordobés remató por encima del travesaño y desaprovechó la chance.

Morelos fue sustituido entre silbidos entre la afición local, con Dairon Asprilla en su lugar. Junior aguantó el vendaval con disciplina táctica y no cedió espacios peligrosos. El marcador de 1-0 en la vuelta no fue suficiente para los verdolagas, que vieron como los tiburones celebraban el título liguero en su cancha.

Hora y dónde ver en vivo la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior:

⏱️ 90+6′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: En el cierre no pasó mayor cosa, salvo que Jesús Rivas y Juan Manuel Zapata fueron expulsados por una disputa. Teófilo Gutiérrez ingresó por Jhomier Guerrero en el tiempo de descuento y eso fue todo. Carlos Betancur pidió la pelota y los integrantes del tiburón saltaron en júbilo.

⏱️ 90′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Por una mano imprudente de Fabián Ángel dentro del área, el VAR llamó a Betancur para revisara la acción. El central del compromiso miró la acción y no considero que fuera punible.

⏱️ 86′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: En una acción de contragolpe, Joel Canchimbo estuvo cerca de liquidar la serie, pero su remate se fue apenas ancho. Nacional todavía tiene una ligera esperanza.

⏱️ 83′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Se acabó el partido para Alfredo Morelos, quien al momento de retirarse del campo fue silbado por la parcialidad verdolaga. Dairon Asprilla ingresó en su lugar.

⏱️ 77′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Por una infracción en la zona media del campo, Jhomier Guerrero se convirtió en el segundo jugador de Junior en ser amonestado. Junior se defiende con todo.

⏱️ 73′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Diego Arias sacó a un hombre de la defensa y en su lugar puso a Cristian Arango, un delantero. El estratega verdolaga cambió el dibujo táctico de su equipo para buscar un nuevo gol. También entró Juan Manuel Zapata, en lugar de Mateus Uribe.

⏱️ 70′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Alfredo Arias ya cambió a todos sus hombres de ataque. Joel Canchimbo ingresó por Bryan Castrillón para encarar los últimos minutos de esta final en el Atanasio Girardot.

⏱️ 66′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Se acabó el partido para Juan Manuel Rengifo. Diego Arias quiere velocidad en las bandas y mandó a Marlos Moreno en su lugar. Nacional insiste en descontar.

⏱️ 62′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Alfredo Morelos tuvo la opción de acortar la ventaja de Junior, pero mandó la pelota por encima del travesaño. Diego Arias espera que este fallo no juegue en contra del ánimo de sus futbolistas.

⏱️ 62′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Al saltar para despejar una pelota, Mauro Silveira golpeó con su pierna derecha a Morelos en la espalda. Carlos Betancur, tras consultar con el VAR, consideró que daba para pitar penalti.

⏱️ 58′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Juan David Ríos chocó con temeridad a un rival y Carlos Betancur no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. El partido se calentó tras el descuento de Cardona.

⏱️ 56′ | NAC 🟢⚪1️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Andres Sarmiento desbordó por la banda izquierda y lanzó un centro que Edwin Cardona conectó. Su gol encendió el ánimo en las tribunas del Atanasio, que se ilusionan con la remontada.

⏱️ 54′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Alfredo Arias refrescó la nómina de Junior. Se acabó el partido para Cristian Barrios, Luis Muriel y Jannenson Sarmiento. Ingresaron Guillermo Paiva, Edwin Herrera y Jesús Rivas.

⏱️ 50′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Bryan Castrillón llegó al área de Nacional en una opción muy clara. Harlen Castillo estuvo atento para achicarle y evitar la caída de su arco. Junior apuesta por las contras para hacer daño.

⏱️ 46′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Los equipos regresaron al terreno de juego para encarar los últimos 45 minutos de esta llave. Junior no hizo cambios, pero Nacional sí: Edwin Cardona ingresó por Nicolás Rodríguez.

⏱️ 45+5′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Bryan Castrillón tuvo una opción de disparar a puerta, pero Jorman Campuzano se interpuso justo para evacuar el peligro en lo que fue la última acción del primer tiempo.

⏱️ 45′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Alfredo Morelos llegó por la izquierda y cuando se animó a disparar, su remate fue bloqueado por un defensor de Junior. La visita se defiende como puede para mantener la diferencia lograda en la ida.

⏱️ 42′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Diego Arias le pide a sus dirigidos que no bajen la intensidad. Alfredo Arias en cambio demanda a sus jugadores concentración, pues Nacional cada vez es más profundo.

⏱️ 39′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Nacional tuvo un tiro libre al borde del área. Parecía que le pegaba Rengifo, pero fue Morelos el que sorprendió con un zapatazo debajo de la barrera que se estrelló en el poste que está a mano izquierda de Silveira.

⏱️ 38′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Carlos Betancur se acercó al banco de suplentes de Nacional para amonestar al portero suplente de Nacional, Kevin Castaño, por sus reiterados reclamos. Fue la primera amarilla del partido.

⏱️ 36′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Bryan Castrillón, en una acción de contragolpe, disparó con fuerza pero William Tesillo se interpuso justo a tiempo para evitar la caída de su portería. El partido no da pausa.

⏱️ 33′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Milton Casco se metió en el área y cruzó un remate que se estrelló en el poste y, por fortuna para Mauro Silveira, la pelota rebotó hacia afuera. Nacional juega mejor y está muy cerca de abrir el marcador.

⏱️ 30′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Andrés Román recibió un balón dentro del área y, tras una serie de rebotes, mandó la pelota al fondo de la red. No obstante, se encontraba adelantado, y su celebración fue en vano.

⏱️ 26′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Juan Manuel Rengifo le pegó de volea dentro del área, aunque sin mucha precisión. Nacional llega con frecuencia, aunque todavía sin exigir en demasía al portero Silveira.

⏱️ 23′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: El defensor central de Junior, Césr Haydar, se adentró en terreno del tiburón. Al no ver un pase para filtrar, prefirió definir desde afuera del área. Su intento se fue bastante ancho.

⏱️ 20′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Alfredo Morelos cazó un rebote al borde del área, aunque sin entrarle a la pelota como le hubiese gustado, pues su remate se fue muy lejos del arco custodiado por Silveira.

⏱️ 18′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: William Tesillo chocó con el portero Mauro Silveira en una acción de balón parado. El uruguayo solicitó asistencia médica y tardó un minuto en reponerse para la reanudación del partido.

⏱️ 15′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: El juego ha sido parejo, aunque todavía no tenemos acciones claras de peligro. La lluvia incomoda pero no alcanza a ser suficiente para interrumpir el juego.

⏱️ 12′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Bryan Castrillón recibió pegado a la banda y desde afuera del área lanzó un remate con efecto que Harlen “Chipi Chipi” Castillo controló sin problemas. El partido todavía no tiene un dueño.

⏱️ 8′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Jannenson Sarmiento se disponía a cobrar un tiro de esquina desde sector izquierdo y recibió el impacto de algo que le lanzaron desde la tribuna. Tras unos segundos se repuso.

⏱️ 4′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Andrés Sarmiento recibió dentro del parea y, tras darse media vuelta, soltó un fuerte remate que tuvo destino de puerta. Mauro Silveira controló el remate sin problemas.

⏱️ 1′ | NAC 🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴⚪JUN: Carlos Betancur hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Atanasio Girardot. El puntapié inicial se retrasó unos segundos por culpa del humo de las bengalas y las serpentinas que cayeron sobre el terreno de juego.

Los equipos están terminando sus trabajos de calentamiento y se preparan para los actos de protocolo. Nos quedan 90 minutos para que concluya el primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2026.

Junior, bajo el mando de Alfredo Arias, jugará con un 4-2-3-1: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermain Peña y Yeison Suárez; Juan David Ríos y Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Jannenson Sarmiento; Luis Fernando Muriel.

Diego Arias apostó por un 4-2-3-1 para buscar la remontada: Harlen Castillo; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco; Jorman Campuzano y Mateus Uribe; Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y Nicolás Rodríguez; Alfredo Morelos.

Medellín, la sede de la gran final entre Nacional y Junior, tendrá un cielo nublado y llovizna. La temperatura en las próximas dos horas rondará entre los 18° y 20. La probabilidad de precipitaciones es del 48 % y la humedad del 82 %..

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Carlos Betancur (Valle) como árbitro central para la final entre Nacional y Junior. Tendrá como asistentes a Sebastián Vela (Bogotá) y David Fuentes (Cesar). El cuarto árbitro Jairo Mayorga (Tolima) y en VAR estarán Ricardo García (Santander) y Elkin Abril (Casanare).

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026

Hora: 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Transmisión: Win Sports +

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