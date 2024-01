En vivo: Junior vs. Millonarios, conozca las alineaciones oficiales de la Superliga

Andrés Llinás, de Millonarios, y Carlos Bacca, de Junior. Foto: Archivo Particular

Junior y Millonarios abrirán este jueves, desde las 8:00 p.m., la temporada de fútbol en Colombia con el partido de ida de la final de la Superliga, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y en el que los ganadores de las ligas de 2023 tratarán de dar pasos hacia el primer título de este año.

Los barranquilleros, dirigidos por Arturo Reyes, llegan reforzados a este encuentro, en el que se espera que debuten dos jugadores que tendrán su segunda etapa en el club: el centrocampista Víctor Cantillo, quien llegó del Corinthians, y el veterano extremo Yimmi Chará, que viene del Portland Timbers. También se espera que pesque minutos el nuevo delantero del equipo, el experimentado Marco Pérez, cuyos goles lo acreditan como uno de los más sonados refuerzos de la temporada.

Entre tanto, Millonarios llega a este encuentro sin muchos refuerzos y con la base del equipo que ganó el Torneo Apertura del 2023. Es por eso que se espera que el partido ante Junior sea la oportunidad para que debute el lateral venezolano Delvin Alfonzo, el carrilero colombiano Danovis Banguero y el delantero argentino Santiago Giordana, quien fue el máximo goleador de la liga peruana en 2023 con 22 tantos que anotó con el Deportivo Garcilaso.

Millonarios, campeón del apertura de 2023, va de la siguiente manera: Montero | Alfonzo, Llinás, Arias, Banguero | Vega, Giraldo | Paredes, Macka, Beckham | Castro

Junior, campeón del finalización del 2023, va de la siguiente manera: Mele | Pacheco, Peña, Olivera, Fuentes | Moreno, Cantillo | Caicedo, Chará, Enamorado| Bacca.

El camerino del tiburón ya está listo para el duelo. ¿Qué tal está la nueva camiseta de Junior?

Tanto Junior como Millonarios ya van en camino al Metropolitano de Barranquilla para disputar el duelo de ida de la Superliga. El encuentro iniciará a las 8:00 p.m. y contará con transmisión de Win Sports +.

Millonarios enfrenta su tercera Superliga. En la primera fue subcampeón frente a Santa Fe en 2013. En el partido de ida terminó 2-1 y 1-0, a favor del león.

Luego venció a Atlético Nacional en 2018. En el duelo de ida, el marcador fue de 0-0, y en la vuelta fue de 2-1 en el Atanasio Girardot, con un doblete de Roberto Ovelar.

Junior, por su parte, juega su cuarta final. En 2012, la primera edición de la Superliga, el tiburón perdió contra Nacional por 3-1 y 3-0. Mientras que en 2019 y 2020, Junior se impuso a Deportes Tolima (1-2 y 1-0, para ganar por penaltis) y América de Cali (1-2 y 2-0).

📹 ¡Todo listo! El talento, la emoción, la pasión de la gente y las ganas de levantar el primer trofeo del año 🏆#SuperLigaBetPlayDIMAYOR 2024

En todas las competiciones:

Victorias de Millonarios: 96

Goles a favor de Millonarios: 337

Triunfos de Junior: 90

Goles a favor de Junior: 307

Empates: 55





Triunfos de Junior - 90

Goles a Favor de Junior - 307

Empates - 55

Triunfos de Millonarios - 96

Goles a Favor de Millonarios - 337 pic.twitter.com/5ncFM9RACn — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) January 18, 2024

En el partido más reciente, Millonarios se impuso por 1-0 frente a Junior en El Campín en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2023-ll. El anotador del tanto en esa ocasión fue Beckham David Castro.

En Barranquilla, en el torneo de apertura de 2023, Junior ganó por 1-0 con un gol de Luis ‘Chino’ Sandoval.

Millonarios 1-0 Junior de Barranquilla

⚽ Beckham David Castro



Millonarios 1-0 Junior de Barranquilla

⚽ Beckham David Castro

📌 En los últimos 7 juegos de Beckham, acumula 141 minutos y 4 goles (2 en liga y 2 en copa), promediando gol cada 35 minutos.

El historial más reciente de ambos equipos definiendo un título es la Copa BetPlay 2022. En el partido de ida, en Barranquilla, el tiburón venció al embajador por la mínima diferencia con un gol de Haydar Villareal, mientras que en el duelo de vuelta, los albiazules se impusieron 2-0 con un gol de David Mackalister Silva y otro de Luis Carlos Ruíz.

➕ Repasamos el camino del 'azul capitalino' para quedarse con la Copa Betplay 2022. ¡Millonarios gritó campeón!

Tanto Junior como Millonarios están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Nacional y Águilas también estarán, pero tendrán que buscar la clasificación desde la fase previa de la competición.

“La principal seguridad que sentimos es que tenemos la misma nómina del título, así que eso le da tranquilidad al cuerpo técnico y a los jugadores. Los que han llegado son refuerzos y nos harán más fuertes”, dijo Arturo Reyes.

“Nuestros directivos han hecho un gran esfuerzo, no solo con los jugadores que llegaron, sino con la renovación de los jugadores importantes del título. Esperamos que este sea un Junior más fuerte”, aseguró Reyes.

📸🏆| ¡PALPITA LA FINAL DE LA SUPERLIGA!

🗣️ ‘Nosotros también estamos con mucha confianza por lo que hemos hecho y lo que podemos hacer’. - Arturo Reyes.

🗣️ ‘Me encuentro bien, espero ratificarlo mañana’. - Carlos Bacca. pic.twitter.com/99xT51u0tH — Junior FC (@JuniorClubSA) January 18, 2024

“Desde el primer día de la pretemporada estamos enfocados en la SuperLiga. Trabajamos y sumamos argumentos para poder ganarla. Es el primer objetivo”, aseguró Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

“Es importante, comenzamos el 3 de enero y la mentalidad está puesta en esta Superliga, nuestro primer torneo. Todos los equipos nos preparamos para ser campeones y el día 24 de enero habrá uno. Junior tiene un equipo con experiencia y juventud. Si queremos ganar la Superliga hay que hacer las cosas bien desde mañana que se abre esto, trataremos de llevarnos un resultado positivo a Bogotá”, dijo el samario.

“Un triunfo no me va a poner como el mejor del fútbol colombiano, pero una derrota tampoco (como el peor). Estas instancias nos la ganamos por ser los campeones. Si ganas la final, eres el rey; si la pierdes, eres un fracasado. Duele perder una final, pero las 4 que he perdido me han hecho más fuerte y me han enseñado cosas; no me dejan la sensación de que he hecho las cosas mal”, agregó.

"Desde el primer día de la pretemporada estamos enfocados en la SuperLiga. Trabajamos y sumamos argumentos para poder ganarla. Es el primer objetivo" A. Gamero Ⓜ️🎙️

Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, presentó este jueves su nueva indumentaria para la temporada 2024, con sus tradicionales colores rojos y blancos, en bastones más delgados que en otras épocas.

La camiseta, confeccionada por la multinacional Adidas, es un homenaje a la trayectoria del club y su historia, unido al estilo contemporáneo. Como es tradición, se destacan las tres rayas icónicas de la marca alemana en un tono azul oscuro en los hombros y en su logo.

La esencia de nuestra nueva camiseta capturada en cada detalle: Presentamos la nueva camiseta del Campeón, del Junior de Barranquilla.

La esencia de nuestra nueva camiseta capturada en cada detalle: Presentamos la nueva camiseta del Campeón, del Junior de Barranquilla.

Encuéntrala en https://t.co/zV1WVqpexD y en tiendas adidas a partir del 20 de Enero.
#adidasfootball

El Embajador viajó a Barranquilla con bajas sensibles. Alberto Gamero, técnico de los Embajadores, confirmó las bajas de Juan Pablo Vargas, trauma en su rodilla izquierda con incapacidad, según evolución; Juan Carlos Pereira, lesión del músculo popliteo de la rodilla izquierda con Incapacidad, según evolución; Daniel Cataño habría tenido una recaída de su lesión del semestre anterior cuando sufrió una tendinosis del aductor derecho; Samuel Asprilla, rotura de ligamentos cruzados con baja durante 10 meses; Diego Abadía y Jader Valencia en recuperación de lesiones previas, y Daniel Ruíz, convocado a la selección sub 23 de Colombia que disputará el Preolímpico desde el sábado.

