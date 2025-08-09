No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En vivo: Santa Fe visita al Bucaramanga, por la sexta fecha de la Liga BetPlay

El campeón de Colombia busca consolidarse en el grupo de los ocho ante un rival que apenas ha jugado tres partidos en el torneo.

Redacción Deportes
09 de agosto de 2025 - 11:53 p. m.
Omar Fernández Frasica, figura de Santa Fe, conversa con el técnico uruguayo Jorge Bava.
Foto: Óscar Pérez
Apenas una semana de descanso tuvieron a mitad de año los jugadores de Independiente Santa Fe. Después de conquistar la décima estrella tuvieron cinco días libres y de inmediato regresaron a trabajos.

Esa continuidad se ha notado en el juego del equipo cardenal, ya con una identidad clara y un estilo definido con Jorge Bava en el banquillo.

En este torneo, el rojo bogotano lleva nuevo puntos de 15 posibles y está invicto, aunque no ha podido contar por lesión con su gran figura, Hugo Rodallega. Les ganó a Tolima y América, y empató frente a Pereira, Águilas y Nacional. Además avanzó de ronda en la Copa BetPlay al superar en el doble enfrentamiento al Inter de Palmira.

Este sábado visita al Atlético Bucaramanga, que lleva un triunfo, un empate y una derrota en tres presentaciones este torneo. Aplazó sus duelos ante América y Once Caldas debido a su participación en Copa Sudamericana, en la que quedó eliminado.

En la primera fecha el equipo que dirige Leonel Álvarez empató con Chicó, luego cayó ante el Cali y en la fecha pasada superó a Alianza Valledupar. Este sábado espera volver a sumar de a tres puntos para acercarse al grupo de los ocho.

La sexta jornada de la Liga BetPlay arrancó el viernes, con la victoria 3-0 de Nacional ante Alianza Petrolera y el empate 3-3 entre Millonarios y Cali en El Campín.

En el primer duelo de la jornada sabatina, Once Caldas y Águilas Doradas empataron 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales. Los locales se fueron en ventaja por intermedio de Jefry Zapata, pero los antioqueños igualaron gracias a Jorge Luis Rivaldo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

