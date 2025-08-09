En vivo: Santa Fe visita al Bucaramanga, por la sexta fecha de la Liga BetPlay

Omar Fernández Frasica, figura de Santa Fe, conversa con el técnico uruguayo Jorge Bava. Foto: Óscar Pérez

Apenas una semana de descanso tuvieron a mitad de año los jugadores de Independiente Santa Fe. Después de conquistar la décima estrella tuvieron cinco días libres y de inmediato regresaron a trabajos.

Esa continuidad se ha notado en el juego del equipo cardenal, ya con una identidad clara y un estilo definido con Jorge Bava en el banquillo.

En este torneo, el rojo bogotano lleva nuevo puntos de 15 posibles y está invicto, aunque no ha podido contar por lesión con su gran figura, Hugo Rodallega. Les ganó a Tolima y América, y empató frente a Pereira, Águilas y Nacional. Además avanzó de ronda en la Copa BetPlay al superar en el doble enfrentamiento al Inter de Palmira.

Este sábado visita al Atlético Bucaramanga, que lleva un triunfo, un empate y una derrota en tres presentaciones este torneo. Aplazó sus duelos ante América y Once Caldas debido a su participación en Copa Sudamericana, en la que quedó eliminado.

En la primera fecha el equipo que dirige Leonel Álvarez empató con Chicó, luego cayó ante el Cali y en la fecha pasada superó a Alianza Valledupar. Este sábado espera volver a sumar de a tres puntos para acercarse al grupo de los ocho.

La sexta jornada de la Liga BetPlay arrancó el viernes, con la victoria 3-0 de Nacional ante Alianza Petrolera y el empate 3-3 entre Millonarios y Cali en El Campín.

En el primer duelo de la jornada sabatina, Once Caldas y Águilas Doradas empataron 1-1 en el estadio Palogrande de Manizales. Los locales se fueron en ventaja por intermedio de Jefry Zapata, pero los antioqueños igualaron gracias a Jorge Luis Rivaldo.

