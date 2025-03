EN VIVO | Santa Fe empata 0-0 con Fortaleza: siga el partido de la Liga BetPlay

Los jugadores de Independiente Santa Fe. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Independiente Santa Fe, que despidió hace una semana y media al técnico uruguayo Pablo Peirano y les encargó el primer equipo a Francisco López y Robinson Zapata, recibe a Fortaleza en el estadio El Campín.

El objetivo del cuadro cardenal es seguir en recuperación tras la goleada que le propinó a Envigado como visitante la jornada pasada.

¿Cómo va el partido de Santa Fe - Fortaleza? Siga acá el minuto a minuto

⏱️ MINUTO 38′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | No se ha movido mucho el partido en los últimos minutos, principalmente por un par de lesiones en cada equipo. Falta más ritmo en el encuentro.

⏱️ MINUTO 30′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Córdoba lo volvió a tener para Fortaleza en las alturas, por una jugada a balón parado. El cabezazo salió apenas desviado.

⏱️ MINUTO 20′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Nueva llegada del cuadro local, que pisa el área contraria con varios hombres. Por ahora, partido igualado.

⏱️ MINUTO 16′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Remate de larga distancia de Christian Mafla. Fue la primera de Santa Fe, un remate desde afuera del área que controló tranquilo el arquero de Fortaleza.

⏱️ MINUTO 14′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Llegó otra vez la visita. Buena jugada que terminó con un centro al área y un cabezazo de Santiago Córdoba, que se fue apenas desviado.

⏱️ MINUTO 12′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Fortaleza tuvo la primera, con un intento de gol olímpico de Luis Sánchez. El balón pegó en la parte exterior de la red.

⏱️ MINUTO 10′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Primeros minutos de estudio. Fortaleza intenta presionar arriba, pero ha sido el local el que ha logrado pisar el área rival con balones largos. Todavía, no obstante, no hay remates claros al arco.

⏱️ MINUTO 3′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | Buen arranque de Santa Fe, presionando a su rival y obligándolo a retroceder a su área.

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴⚪ SAN 0-0 FOR ⚫⚫ | ¡Ya se juega en El Campín! Buena asistencia de hinchas en el estadio bogotano para apoyar al local.

Los dos equipos ya saltan a la cancha. Es momento de los actos protocolarios. El partido, programado para las 3:00 p.m., comenzará en minutos. Hay buena presencia de hinchada cardenal.

Nuestra voz la repiten los siglos… 💛❤



¡Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe!#VamosSantaFe 🇲🇨 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 9, 2025

Independiente Santa Fe y Fortaleza CEIF se han enfrentado seis veces desde 2014, con un claro dominio de los leones, quienes han ganado cinco partidos y empatado uno, sin derrotas ante el equipo de los amix.

Cuando Santa Fe ha sido local, han disputado tres encuentros, todos con victoria para los cardenales, sin empates ni triunfos para Fortaleza.

El primer duelo en Bogotá fue el 27 de julio de 2014, cuando Santa Fe ganó 2-0 con goles de Wilson Morelo y Luis Carlos Arias en el Estadio El Campín.

Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde las 3:00 pm la Fecha 8.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/75lIuQUKhc — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 9, 2025

CON MIS CHINOS HE ESTADO EN LAS BUENAS, LAS DURAS Y LAS MADURAS!



CON ELLOS SIEMPRE 😌🙌#SantaFeXForta pic.twitter.com/o7uwsVDHJk — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) March 9, 2025

El Campín ya recibe a los hinchas de Independiente Santa Fe para su partido contra Fortaleza, por la octava fecha de la Liga BetPlay. El partido comienza en una hora, cuando ruede el balón a las 3:00 p.m.

