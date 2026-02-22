Publicidad

EN VIVO: Santa Fe y Junior empatan 1-1 en la Liga BetPlay, siga el minuto a minuto

Los leones y los tiburones vuelven a verse las caras en El Campín tras la final de la Superliga BetPlay.

Daniel Bello
22 de febrero de 2026 - 09:34 p. m.
Omar Frasica (d) de Santa Fe disputa un balón con Cristian Barrios (c) y Yimmi Chara de Junior, en la final de la Superliga. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
El estadio El Campín será escenario de un duelo con necesidades distintas, pero urgencias compartidas. Independiente Santa Fe recibirá a Junior de Barranquilla en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en la Liga BetPlay Dimayor.

El león busca reencontrarse con la victoria, mientras que el conjunto barranquillero quiere consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras queEl llamado tiburón llega con la intención de sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones entre los primeros lugares y mantenerse cerca del liderato.

Santa Fe ya sabe lo que es imponerse a Junior este semestre en El Campín. Ambos se enfrentaron en la vuelta de la Superliga y el cuadro capitalino se quedó con el triunfo 3-0, resultado que selló un 4-1 en el global

Minuto a minuto de Santa Fe vs. Junior en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

Hace 5 horas

Nueva llegada de Mosquera

⏱️32′ | SFE🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫JUN: Edwin Mosquera volvió a ganar la espalda de la defensa rival en la banda derecha y remató a puerta. Silveira atajó su remate.

Actualización claveHace 5 horas

Luis Muriel equilibró el marcador

⏱️29′ | SFE🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫JUN: Luis Fernando Muriel, desde los 12 pasos, firmó el 1-1. El delantero atlanticense cruzó su remate y Andrés Mosquera Marmolejo fue a la dirección opuesta.

Actualización claveHace 5 horas

Penalti para Junior

⏱️27′ | SFE🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Andrés Mosquera Marmolejo, justo antes de cazar una pelota en el aire, golpeó con su rodilla a Cristian Barrios en el rostro. El VAR llamó a Roldán y el central pitó penalti.

Hace 5 horas

Primer remate a puerta de Junior

⏱️24′ | SFE🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Yeison Suárez vio que tenía espacio para rematar y desde el sector izquierdo lanzó un remate que exigió la respuesta de Andrés Mosquera Marmolejo, quien controló en dos tiempos.

Actualización claveHace 5 horas

Víctor Moreno adelanta a Santa Fe

⏱️22′ | SFE🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Víctor Moreno llegó sin marca al segundo palo y, tras un centro rastrero de Omar Fernández Frasica, mandó a guardar la pelota.

Actualización claveHace 5 horas

Primera llegada clara de Santa Fe

⏱️ 20′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Daniel Torres le filtró un balón a Edqin Mosquera, quien entró al área y disparó a la humanidad de Mauro Silveira, quien con su entrepierna evitó la caída de su arco.

Hace 5 horas

Primer cuarto de hora

⏱️ 15′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Cristian Mafla también intentó disparar a puerta pero fue impreciso y su disparo se fue ancho. Todavía no hay llegadas claras del local.

Hace 5 horas

Se salvó Santa Fe

⏱️ 10′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Junior tuvo una opción clara luego de un error de Víctor Moreno. La pelota le quedó a Yimmi Chará, quien definió apenas por encima del travesaño.

Hace 5 horas

Junior se repliega atrás

⏱️ 5′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Santa Fe tiene espacio para elaborar ante un Junior que lo espera en su propio campo. La iniciativa la tiene el dueño de casa.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Santa Fe y Junior

⏱️ 1′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Wílmar Roldán hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El antioqueño Wílmar Roldán fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el duelo entre Santa Fe y Junior.

Hace 5 horas

El clima de Bogotá

El cielo de Bogotá, donde Santa Fe y Junior jugarán en breves minutos, permanece nublado y con lluvia a esta hora. La temperatura ronda los 16 grados centígrados.

Hace 5 horas

El XI de Junior

Alfredo Arias saltará al campo con un 4-2-3-1: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Lucas Monzón y Yeison Suárez; Guillermo Celis y Jesús Rivas; Cristian Barrios, Yimmi Chará y Joel Canchimbo; Luis Muriel.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Santa Fe

Pablo Reppeto dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Junior: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Cristian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres y Yílmar Velásquez; Omar Fernández, Hugo Rodallega y Edwin Mosquera.

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.

