EN VIVO: Santa Fe y Junior empatan 1-1 en la Liga BetPlay, siga el minuto a minuto

Omar Frasica (d) de Santa Fe disputa un balón con Cristian Barrios (c) y Yimmi Chara de Junior, en la final de la Superliga. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El estadio El Campín será escenario de un duelo con necesidades distintas, pero urgencias compartidas. Independiente Santa Fe recibirá a Junior de Barranquilla en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos en la Liga BetPlay Dimayor.

El león busca reencontrarse con la victoria, mientras que el conjunto barranquillero quiere consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras queEl llamado tiburón llega con la intención de sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones entre los primeros lugares y mantenerse cerca del liderato.

Santa Fe ya sabe lo que es imponerse a Junior este semestre en El Campín. Ambos se enfrentaron en la vuelta de la Superliga y el cuadro capitalino se quedó con el triunfo 3-0, resultado que selló un 4-1 en el global

Minuto a minuto de Santa Fe vs. Junior en la Liga BetPlay Dimayor 2026:

⏱️32′ | SFE🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫JUN: Edwin Mosquera volvió a ganar la espalda de la defensa rival en la banda derecha y remató a puerta. Silveira atajó su remate.

⏱️29′ | SFE🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫JUN: Luis Fernando Muriel, desde los 12 pasos, firmó el 1-1. El delantero atlanticense cruzó su remate y Andrés Mosquera Marmolejo fue a la dirección opuesta.

⏱️27′ | SFE🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Andrés Mosquera Marmolejo, justo antes de cazar una pelota en el aire, golpeó con su rodilla a Cristian Barrios en el rostro. El VAR llamó a Roldán y el central pitó penalti.

⏱️24′ | SFE🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Yeison Suárez vio que tenía espacio para rematar y desde el sector izquierdo lanzó un remate que exigió la respuesta de Andrés Mosquera Marmolejo, quien controló en dos tiempos.

⏱️22′ | SFE🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Víctor Moreno llegó sin marca al segundo palo y, tras un centro rastrero de Omar Fernández Frasica, mandó a guardar la pelota.

⏱️ 20′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Daniel Torres le filtró un balón a Edqin Mosquera, quien entró al área y disparó a la humanidad de Mauro Silveira, quien con su entrepierna evitó la caída de su arco.

⏱️ 15′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Cristian Mafla también intentó disparar a puerta pero fue impreciso y su disparo se fue ancho. Todavía no hay llegadas claras del local.

⏱️ 10′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Junior tuvo una opción clara luego de un error de Víctor Moreno. La pelota le quedó a Yimmi Chará, quien definió apenas por encima del travesaño.

⏱️ 5′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Santa Fe tiene espacio para elaborar ante un Junior que lo espera en su propio campo. La iniciativa la tiene el dueño de casa.

⏱️ 1′ | SFE🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫JUN: Wílmar Roldán hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en El Campín.

El antioqueño Wílmar Roldán fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir el duelo entre Santa Fe y Junior.

El cielo de Bogotá, donde Santa Fe y Junior jugarán en breves minutos, permanece nublado y con lluvia a esta hora. La temperatura ronda los 16 grados centígrados.

Alfredo Arias saltará al campo con un 4-2-3-1: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Lucas Monzón y Yeison Suárez; Guillermo Celis y Jesús Rivas; Cristian Barrios, Yimmi Chará y Joel Canchimbo; Luis Muriel.

Pablo Reppeto dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Junior: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Cristian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres y Yílmar Velásquez; Omar Fernández, Hugo Rodallega y Edwin Mosquera.

