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EN VIVO: Santa Fe vs. Millonarios, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Cardenales y embajadores intentarán volver a la victoria en la Liga Betplay 2026-II en el clásico capitalino número 347 de la historia.

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Daniel Bello
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03 de septiembre de 2026 - 01:09 a. m.

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Sebastián Valencia, jugador de Millonarios, y Helibelton Palacios, de Independiente Santa Fe, durante el clásico capitalino de la Liga Betplay 2026-I en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Sebastián Valencia, jugador de Millonarios, y Helibelton Palacios, de Independiente Santa Fe, durante el clásico capitalino de la Liga Betplay 2026-I en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Santa Fe y Millonarios protagonizarán esta noche una nueva edición del clásico capitalino en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en una jornada adelantada de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos necesitan reencontrarse con la victoria, aunque llegan con realidades diferentes y con la obligación de aprovechar un partido especial para enderezar el camino.

El león llega con buenas sensaciones después de eliminar a River Plate y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, a nivel local el equipo de Pablo Repetto no goza de un presente tan favorable y necesita quedarse con los tres puntos para acercarse a los cuadrangulares.

Millonarios, por su parte, afrontará el clásico después de quedarse sin entrenador tras la sorpresiva salida de Fabián Bustos. El conjunto albiazul marcha quinto en la Liga, a seis puntos del líder, y necesita un triunfo que le ayude a recuperar la confianza. Por lo pronto, el embajador estará bajo el mando interino de Omar Rodríguez.

Siga el minuto a minuto de Santa Fe vs. Millonarios en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La Federación Colombiana de Fútbol designó al antioqueño Wílmar Roldán para dirigir el duelo entre Santa Fe y Millonarios. Jhon Gallego (Caldas) y Miguel Roldán (Antioquia) serán sus jueces de línea. El bogotano Nicolás Rodríguez estará a cargo del VAR.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Santa Fe

Pablo Repetto por un 4-4-2: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Jáder Obrian y Maximiliano Lovera; Hugo Rodallega y Franco Fagúndez.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Millonarios

Omar Rodríguez, técnico interino de Millonarios, mantuvo el 5-4-1 de Bustos: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Leonai Souza, Francisco Chaverra y Daniel Ruiz; Leonardo Castro.

Hace 6 horas

¿A qué hora arranca el partido?

  • Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
  • Lugar: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 8:25 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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