EN VIVO: Santa Fe vs. Millonarios, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Sebastián Valencia, jugador de Millonarios, y Helibelton Palacios, de Independiente Santa Fe, durante el clásico capitalino de la Liga Betplay 2026-I en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santa Fe y Millonarios protagonizarán esta noche una nueva edición del clásico capitalino en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en una jornada adelantada de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos necesitan reencontrarse con la victoria, aunque llegan con realidades diferentes y con la obligación de aprovechar un partido especial para enderezar el camino.

El león llega con buenas sensaciones después de eliminar a River Plate y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, a nivel local el equipo de Pablo Repetto no goza de un presente tan favorable y necesita quedarse con los tres puntos para acercarse a los cuadrangulares.

Millonarios, por su parte, afrontará el clásico después de quedarse sin entrenador tras la sorpresiva salida de Fabián Bustos. El conjunto albiazul marcha quinto en la Liga, a seis puntos del líder, y necesita un triunfo que le ayude a recuperar la confianza. Por lo pronto, el embajador estará bajo el mando interino de Omar Rodríguez.

Siga el minuto a minuto de Santa Fe vs. Millonarios en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

La Federación Colombiana de Fútbol designó al antioqueño Wílmar Roldán para dirigir el duelo entre Santa Fe y Millonarios. Jhon Gallego (Caldas) y Miguel Roldán (Antioquia) serán sus jueces de línea. El bogotano Nicolás Rodríguez estará a cargo del VAR.

Pablo Repetto por un 4-4-2: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta y Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Jáder Obrian y Maximiliano Lovera; Hugo Rodallega y Franco Fagúndez.

Omar Rodríguez, técnico interino de Millonarios, mantuvo el 5-4-1 de Bustos: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Leonai Souza, Francisco Chaverra y Daniel Ruiz; Leonardo Castro.

Fecha : miércoles 2 de septiembre de 2026

Lugar : Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Hora : 8:25 p. m.

Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador