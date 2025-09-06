EN VIVO: siga el minuto a minuto de Millonarios vs. Santa Fe en Liga BetPlay

Millonarios y Santa Fe chocan esta noche en El Campín en el clásico capitalino 323, con ambos equipos necesitados de puntos y en medio de un presente irregular. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios y Santa Fe se citan esta noche en El Campín para disputar el clásico capitalino número 323, válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II. El partido arrancará a las 8:30 p.m. y llega en un momento en el que ambos equipos necesitan levantar la cabeza tras semanas irregulares.

Siga aquí el minuto a minuto de Millonarios vs. Santa Fe en Liga BetPlay

El cuadro Embajador llega con un andar oscilante: enlazó victorias en liga frente a Junior y Águilas Doradas, pero sufrió dos golpes en Copa BetPlay en medio de esa racha. Para este clásico, no podrá contar con su goleador Leonardo Castro, resguardado para el próximo partido contra Pasto, aunque recupera a Nicolás Arévalo, ausente en la eliminación copera ante Envigado. También regresan Danovis Banguero, Santiago Giordana y Sebastián Mosquera a la convocatoria.

Santa Fe tampoco atraviesa un gran presente. Desde que venció a Envigado en la fecha 7 no volvió a ganar, acumulando derrotas ante Fortaleza y Once Caldas. El equipo de Jorge Bava suma bajas sensibles: Joaquín Sosa (lesión), Elvis Perlaza (suspensión) y Jhojan Torres. A su vez, recupera piezas clave como Emmanuel Olivera, Jhon Meléndez y Marcelo Meli, buscando equilibrio en un mediocampo que ha perdido solidez en los últimos juegos.

El antecedente inmediato favorece al León: el pasado 19 de junio, Santa Fe se impuso 1-2 en El Campín y aseguró su paso a la final del semestre anterior, título que posteriormente conquistó frente al Medellín. Ese clásico también quedó marcado en la memoria azul por haber sido la despedida de Radamel Falcao García con la camiseta de Millonarios, un capítulo que todavía resuena en la hinchada.

Con este contexto, el clásico bogotano llega con aroma a revancha y con la obligación de ambos de recuperar terreno en la tabla. Millonarios quiere aprovechar su localía y cortar la sequía ante su rival de patio, mientras que Santa Fe busca repetir la dosis para sacudirse de la mala racha y reafirmar su peso como actual campeón. El Campín volverá a dividirse en azul y rojo para una cita que, más allá del presente de los equipos, siempre trasciende lo deportivo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador