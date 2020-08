El delantero del cuadro embajador habló para El Espectador sobre el regreso del campeonato local y de sus inicios en la cantera de Envigado.

Los hinchas de Millonarios guardan en la memoria del pasado más inmediato dos goles de Cristian Arango. Uno fue contra Patriotas en el 2017 y otro fue contra Boyacá Chicó este año. En el primero vio venir el balón, sacó un pedazo de tela y le hizo un sombrero a los defensas que estaban delante de él. Al entrar al área aprovechó que la pelota estaba picando y la empalmó de volea y con un lanzamiento rastrero la mandó a guardar para sentenciar un 2-0 a favor de los azules en El Campín. En el tanto de este año logró retener el balón. De espaldas al arco, a unos treinta metros, no vio un aliado ideal... se volteó y, como si se hubiera puesto un overol minutos antes para pintarse el arco solamente, se acomodó y disparó, prefiriendo la colocación por encima de la potencia. El balón entró por el ángulo de la mano izquierda del arquero. Imposible llegar.

Ahora lleva el 10 en la espalda. En Millonarios ese número se extingue de vez en cuando. En las últimas décadas si se habla de 10 en los embajadores se recordará a Gabriel Fernández, Ricardo Ciciliano o Mayer Candelo. Solo este último logró salir campeón y romper esa época desértica en el equipo capitalino. Ahora ese número lo tiene Cristian Arango, el delantero antioqueño que ha estado en dos períodos diferentes en el azul: “A mí me gustan los retos. Por la camiseta 10 de Millonarios han pasado jugadores que han dejado una imagen imborrable; eso es lo que quiero yo también. Entrego todo de mí para ganar cosas importantes. Hay muchos casos en los que los delanteros han tomado ese número, uno de ellos es el Kun Agüero. Hay que tomar esa responsabilidad y lograr los títulos, que es el fin principal”, afirmó.

Arango llegó por primera vez a Millonarios en 2017. Envigado fue su primer anhelo como futbolista y fue su primera arcadia. La cantera del equipo naranja es tierra fértil y prometedora para el fútbol nacional. Eso lo supo desde pequeño: “Yo comencé a jugar tarde. Solo lo hacía en el barrio y un día de esos el profesor de Creciendo Juntos, del Popular número uno, estaba pasando por la cancha, me vio y le gustó mi juego. Preguntó quién era mi papá y a él le dijo que si podía ir a jugar un partido con él. Ahí tenía siete, casi ocho años. Jugué con ellos y esa vez anoté como ocho o nueve goles y el profesor me regaló mis primeros guayos y mi primer uniforme. Estoy muy agradecido con él; con Carlos Sepúlveda, que me dio la oportunidad de jugar fútbol en mi barrio. Luego de eso jugué con la Pony Fútbol. Ahí tuve varias ofertas. Pero quería ir a Envigado, porque me gustaba su cantera, había muchos jóvenes debutando profesionalmente y yo anhelaba experimentar lo mismo a temprana edad. Ya después de quedar campeones en tres torneos con la selección de Antioquia y ser goleador, me llamaron al equipo profesional y en la primera semana pude jugar mi partido inicial a los 16 años”.

En Envigado fue discípulo de Pedro Sarmiento y Juan Carlos Chunga. Aprendió de manera empírica con Néider Morantes. Estuvo tres años en su primer ciclo. Jugó 51 partidos y anotó tres goles. Se fue en condición de préstamo al Valencia en 2015. Jugó 26 partidos y anotó ocho goles. Los equipos no acordaron la permanencia del colombiano en España y retornó al cuadro naranja. Cuatro goles en veinte partidos y una despedida definitiva se daría para que el delantero llegara a Bogotá a jugar en el Millonarios de Miguel Ángel Russo, en 2017. Rápidamente se fue a Portugal. Muchos hinchas se quedaron a medio camino esperando otra oportunidad para Arango, pero tuvieron que pasar dos años para que volviera.

Entre 2017 y 2019 estuvo en Portugal. Llegó al Benfica. Allí, infortunadamente, no tuvo minutos de juego. Su revancha se daría en el Desportivo Aves, donde jugó 19 encuentros y convirtió un tanto. Con ese club logró ganar la Copa de Portugal. Posteriormente militó en el Tondela. Participó en 19 compromisos y anotó en una ocasión.

Volvió a Millonarios buscando su renacer y también el del equipo. Entre el año pasado y el presente ha jugado catorce partidos y ha marcado cuatro goles. Con la salida del Tico Ortiz, Arango tendrá mayores posibilidades de quedarse con el puesto titular. No le incomoda pensar en que la Liga se reanude donde quedó, cree en su convicción y en la del plantel azul para revertir los malos resultados: “Nos estamos acoplando físicamente y estamos haciendo algunos trabajos específicos para que el equipo mejore en la cancha y saber qué movimientos realizar. Hemos hecho énfasis en cómo desempeñar cada rol dentro del campo de juego. Estamos a la expectativa de cómo será el torneo. Si se retoma entrarían ocho. Creo que tenemos un buen equipo para sobreponernos al puesto en el que quedamos en la tabla. Es verdad que perdimos algunos puntos. Así es el fútbol y tenemos que aprender de esos errores. Hay un muy buen grupo para pelear el título y para eso es que vamos a trabajar”, concluyó.