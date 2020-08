El máximo accionista de Águilas Doradas habló con El Espectador antes de la elección del nuevo presidente de la Dimayor. Admite que la dirigencia del fútbol colombiano ha “tomado decisiones sin pensarlas bien” y hace un llamado a la unión y a dejar los egos y las vanidades.

Usted nombró varios requisitos que debería tener el próximo presidente de la Dimayor, como un alto perfil administrativo y unas cualidades éticas y morales intachables. ¿Cree que hay alguno de los candidatos que cumpla con eso?

Me han llamado a decirme que puede haber dos o tres candidatos más. Entonces, una vez que conozcamos quiénes son, espero que podamos realizar una conferencia a través de las plataformas virtuales para poder escucharlos y hacerles algunas preguntas puntuales.

¿Quiénes son esos candidatos?

Me han hablado de Julio Villate (exdirigente de Atlético Nacional, Santa Fe, Medellín y Envigado, entre otros) y Luis Montejo (exdirigente de Patriotas), no sé si hay alguno más.

Y el otro es Fernando Jaramillo...

Sí, que nos ha contactado a varios de nosotros.

Es decir que por ahora reina la incertidumbre a poco tiempo de la elección del nuevo presidente de la Dimayor

No, no creo. Yo creo que se va a desarrollar la Asamblea en el mejor de los escenarios, intentaremos ser muy propositivos en ella y, ojalá, se tome una decisión consensuada que permita dar pasos firmes y no en falso, como los venimos dando. Hemos tomado decisiones sin pensarlas bien y, en muchos casos, desafortunadas. Por eso vamos a tratar de dar la mejor discusión posible y que sea una reunión con un lenguaje propositivo, asertivo y respetuoso, para tomar una decisión que proteja nuestra industria.

¿Cuáles son sus propuestas para que eso suceda?

Nosotros como Águilas Doradas lo primero que consideramos oportuno es tomarnos un tiempo meritorio para analizar las hojas de vida los candidatos. Después de eso buscaríamos hacerles algunas preguntas sobre los estatutos, la profesionalización de los árbitros, la dicotomía entre el fútbol profesional y aficionado, las luchas de los equipos nuevos en Colombia, el fútbol femenino, el fútbol sala y la repartición de los derechos de televisión, entre otras.

¿Entonces le parece apresurado que en la Asamblea de mañana se elija al nuevo presidente de la Dimayor?

Yo sí creo que sería prudente tomarse un poco más de tiempo para analizar y conocer a los candidatos, y así elegir a alguien que tenga absoluta transparencia.

¿Cómo califica la gestión de Jorge Enrique Vélez?

No voy a hablar del presidente anterior. Particularmente como Águilas Doradas lo respaldamos para que llegara, infortunadamente no tuvo buena suerte, pero no es momento no de señalar y menos a un amigo que seguramente estará muy triste por cómo terminaron las cosas.

¿Tras la salida de él cómo quedó la relación entre los clubes de los dos bandos?

Yo no sé de bandos, yo simplemente defendí una posición y, si desafortunadamente nos estigmatizaron de pertenecer a “x” o “y” bando, me parece lamentable. Yo siento que alguna minoría no puede ser señalada como apátrida. Simplemente defendimos una posición y tomamos una postura frente a ciertas circunstancias.

¿Sí es posible lograr una unión en el fútbol colombiano, empezando por la dirigencia?

Sería lo ideal, a eso le apostaríamos nosotros: a la unidad, al consenso, a un propósito general que nos una, a pensar en la industria, dejando un lado nuestro egoísmo, nuestra prepotencia y, si se quiere, nuestras posiciones arrogantes. Esta pandemia nos ha demostrado que debemos mirarnos iguales, independientemente del color, la raza y la condición social. Ese sería el regalo más grande que nos podría dejar esta pandemia del COVID-19.

Usted ha dicho que, basándose en la Bundesliga, sería bueno que volviera el fútbol colombiano a la televisión abierta. Sin embargo, está el contrato con el canal premium. ¿Cómo lograrlo?

Sería buscar una fórmula para que el pueblo colombiano pueda disfrutar de uno o dos partidos por fecha. Sé que eso implica una serie de costos, pero nosotros debemos pensar más en la comunidad que en el dinero; pensar en que si recuperamos el cariño y la credibilidad de la gente, seguramente luego verá el canal premium con completa alegría y estará llenando los estadios, para que de esa manera nuestra industria prospere y podamos seguir haciendo un papel importante y determinante en nuestra sociedad.

¿Águilas Doradas va a tener más fichajes de renombre, como el de Christian Marrugo?

Estamos pasando por una situación difícil, bajo la realidad del fútbol colombiano, así que por lo pronto no pensamos en contratar a nadie más.

¿En algún momento consideró la contratación de Dayro Moreno?

No, eso fue humo.

