A propósito del aniversario número 80 de Independiente Santa Fe, Daniel Samper Pizano habló para El Espectador sobre su amor por el club y el legado que le heredó a su hijo, Daniel Samper Ospina.

¿Cómo se volvió hincha de Santa Fe?

Fue un destino manifiesto. Mis taitas no distinguían un balón de una mata de yuca, pero un tío mío muy santafereño acudió en mi salvación y empezó a llevarme a El Campín cuando tenía cuatro años. Él tenía veinticinco.

¿Cómo describe el ADN del hincha santafereño en estos 80 años de historia?, y, según esto, ¿cuál cree usted que ha sido el jugador que mejor ha representado este ADN?

El ADN santafereño es como sigue: A: Amor al buen fútbol. D: Deportivismo, es decir, espíritu deportivo. N: No importa si hoy el árbitro nos quitó el partido: ganaremos los próximos veinte.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que vivió con Santa Fe?

Una asonada en Quito jugando contra Universidad Católica, en la que tiraron pólvora al camerino y apedrearon a los jugadores. No se me olvida que James Mina se enfrentó y sacó corriendo a ocho o 10 miserables.

¿Cómo hizo para aguantar 37 años sin títulos?

Gracias a la santa fe.

¿Cuál fue el jugador que le hubiera gustado que hubiera portado la camiseta roja?

Messi. Varias veces me ha comentado que su gran frustración ha sido no jugar en Santa Fe. A mí también me habría encantado verlo de rojo y blanco. A lo mejor ahora...

¿Quién fue su máximo ídolo?

Entre los colombianos, Alfonso Cañón. Entre los extranjeros, Carlos Alberto Pandolfi.

¿Cuál es la anécdota que más recuerda?, tanto buena como mala.

La mala la conté ya: la asonada de Quito. La mejor, haber conseguido, amamantado (con tetero, sobra decirlo), convivido y educado a Monaguillo, nuestro emblema felino.

¿Cuál es el partido que más recuerda?

Un 4-4 contra Independiente Medellín en 1966 que jugamos en El Campín y perdíamos 4-1. Logramos empatarlo y ese empate nos dio el campeonato unas pocas fechas después.

¿Cómo fue esa herencia para que su hijo siguiera su legado futbolístico?

El día en que cumplió tres años y alcanzó el uso de razón futbolístico, le dije: “Hijo mío: de vez en cuando la vida te dará ocasiones de escoger libremente; en esos casos, busca siempre lo mejor”. Y así lo hizo.

Devolviéndonos un poco, ¿qué relatos hay detrás de que padre e hijo sean hinchas del mismo equipo?

Simplemente que, como lo saben los Dumas, los Renoir, los Bach y los Douglas, el buen gusto puede ser genético.

¿Cuáles fueron esos jugadores y técnicos que, a pesar de no lograr un título, dejaron huella?

Para mencionarlos necesitaría un libro casi tan gordo como el de los árbitros cuya huella consistió en impedirnos ganar los títulos.

¿Cuál es su once ideal?

Cuando intento hacer una alineación de los grandes jugadores de Santa Fe me resulta un equipo de 200 jugadores, además de Cañón y Pandolfi.