El Ministro del Deporte habló con El Espectador y se refirió al presente del fútbol colombiano, al apoyo a otras disciplinas y a la gestión de su cartera en estos dos años.

Hay muchas preguntas que rondan al deporte en Colombia en tiempos de pandemia. Sobre fútbol no se habla, se habla sobre aquellos que lo dirigen y que no han logrado ponerse de acuerdo para sentar el regreso del campeonato y mejorar las condiciones económicas de cada institución. También se habla sobre el apoyo a las competencias que no tienen tanta voz en los medios de comunicación. ¿Qué pasa con el baloncesto, el tenis y el atletismo en el país? ¿Qué pasa con los torneos aficionados en medio de la crisis que estamos viviendo? A estas cuestiones se refirió el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en diálogo con El Espectador.

¿Qué expectativa tiene frente a la Asamblea de la Dimayor y cuándo cree que se pueda reiniciar la liga en el país?

La Dimayor tiene una oportunidad histórica. No solo por la coyuntura que ha vivido en los últimos meses, sino también por la pandemia. Creo que esa asamblea debe traer cosas positivas: primero, la unión entre todos los clubes. Así haya diferencias pedimos que se unan para poder sacar adelante los proyectos que tiene el fútbol; segundo: que ojalá se elija presidente, una persona que les ayude a consolidar el fútbol como corporación, como gremio, que se mire a mediano y a largo plazo todo lo que tiene pensado este deporte, y más siendo Colombia uno de los países que más exporta jugadores. Eso tiene que revalidarse en el torneo interno.

¿Ustedes en el ministerio se han vuelto a reunir con los dirigentes para definir el regreso del campeonato? ¿Es el eje cafetero la región más propicia para el desarrollo de la liga?

Nosotros estamos esperando comunicación oficial del formato del torneo, de lugares propuestos, pues, finalmente, no es solo el gobierno y la Dimayor los que toman la decisión. Aquí es importante tener en cuenta a los alcaldes locales donde se van a proponer las sedes. Son ellos los que tienen la última palabra con sus secretarios de salud. El próximo martes habrá una reunión con el ministro de salud, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y yo para empezar a evaluar esos temas. Ya pasando esta asamblea tendremos más claridad.

Hace poco Claudia López postuló a Bogotá para ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el 2027. ¿Cómo ve usted esa propuesta?

La verdad me enteré por medios de comunicación. Entiendo que la alcaldesa le envió formalmente la carta al Comité Olímpico Colombiano, al ministerio no se le informó el tema. Esas iniciativas son bien recibidas. Al final, en el 2027 Colombia tendrá todas las capacidades para albergar estos juegos. Nosotros, hace unos meses, estuvimos con el alcalde de Barranquilla presentándole a Panam Sports el interés que tenía la ciudad de ser sede de las justas. Todo lo que sea en pro de Colombia estamos dispuestos a apoyarlo. Quisiéramos apoyar esa iniciativa. Esperamos una propuesta oficial de la alcaldesa al ministerio, pero repito que una sede conjunta podría ser viable. Eso se sabrá en los próximos meses.

Hace unas semanas organizaron el vuelo humanitario para que algunos deportistas pudieran viajar a Europa y retomar sus actividades. ¿Piensan realizar otro? ¿Cómo es la relación del ministerio con los deportistas que siguen en el país y qué garantías tienen?

La relación es muy buena. Los atletas están muy empoderados con su institución, con su entidad. La mayoría de ellos tienen contacto conmigo o con mis directores. Y así como se hizo el primer vuelo del deporte estamos pensando en los siguientes. Estamos hablando con Avianca. Hay un interés por hacer un vuelo a Estados Unidos porque además empieza el calendario del tenis, por ejemplo. En ese sentido, nosotros recibimos las solicitudes de los atletas, por medio de la dirección de relaciones internacionales del ministerio, y ella canaliza todas las iniciativas para armar los traslados. Yo creo que hacia finales de agosto o principios de septiembre tendremos otro vuelo y así sucesivamente.

Se cumplen también dos años de gobierno. ¿Cómo fue esa transformación de Coldeportes a ministerio?

Son dos años muy positivos. Primero, por los objetivos, por los logros que hubo en el 2019 y los que ha habido en el 2020, sobretodo en el campo del ciclismo. La transformación a ministerio del deporte ha sido un logro muy grande para el país. Si hay alguien que se merecía ese estatus y ese reconocimiento eran nuestros atletas. Un país que ha sufrido tanto de una imagen negativa en el exterior, pues, tenía que revalidar esos ídolos positivos que no son muchos. Nuestros atletas tenían que tener ese respaldo institucional y ese presupuesto, y además porque son ellos los que hacen que niños y niñas de Colombia no caigan en el mundo de la droga, de tantos vicios que hoy los aquejan. Que esos ídolos estén presentes y tengan un apoyo redunda en que se siga buscando talentos, y por eso fue que sacamos el Proyecto Colombia. También hay que decir que hubo un incremento del 38 % al deporte. En el segundo semestre tendremos el lanzamiento de la Liga universitaria y Talentos Colombia. También tendremos el programa de Becas por impuestos, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Por último, y que se hizo de la mano con el Congreso, tendremos la Tasa Pro-Deporte Regional, que va a permitir aumentar los recursos departamentales y municipales, así que el balance no puede ser mejor. Y esto no tiene que ver con Ernesto Lucena. Es un trabajo en equipo entre el Congreso, el presidente y el ministerio.

¿Y qué pasará con otros deportes? ¿Cómo están trabajando con las otras disciplinas?

En el tema profesional queremos que se reinicie el baloncesto y el voleibol en categorías masculinas y femeninas. Así como hay apoyo para el fútbol femenino con los $1.400 millones que tenemos dispuestos para la liga. Queremos que se reactive el béisbol en la región Caribe. Esperamos que ese profesionalismo retome. Los juegos intercolegiados los hemos aprobado de manera virtual. Hay un formato interesante sobre cómo se harían esas competencias. Seguimos trabajando en la reactivación del deporte, no solo de manera profesional sino también en el nivel recreativo. Dependemos mucho de los fenómenos del COVID-19, pero esperamos colaborar lo que más se pueda para que se reactiven todos los sectores.