El tiburón y el león, ante los ojos del “Bombardero”: entrevista con Iván René Valenciano

Iván René Valenciano, exfutbolista colombiano, en la redacción de El Espectador. Foto: Óscar Pérez

Durante meses, Iván René Valenciano vivió días de incertidumbre. Todo ocurrió a mediados del año pasado. De repente, mientras caminaba o descansaba en su casa, su cuerpo se desplomaba de manera repentina y caía al piso. Se desmayaba una y otra vez. Le pasó varias veces, pero los médicos no lograban encontrar una explicación. Sus niveles de hemoglobina —el componente esencial de los glóbulos rojos— descendieron de forma tan abrupta, que llegaron a 3 g/dL (gramos por decilitro de sangre), una cifra crítica debido a que lo...