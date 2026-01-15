Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Colombiano
El tiburón y el león, ante los ojos del “Bombardero”: entrevista con Iván René Valenciano

En entrevista con El Espectador, Iván René Valenciano, uno de los máximos ídolos de Junior, calentó la previa del duelo en el que el tiburón será local contra Santa Fe en la ida de la Superliga BetPlay.

Diego Alejandro Daza Gómez
15 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Iván René Valenciano, exfutbolista colombiano, en la redacción de El Espectador.
Foto: Óscar Pérez

Durante meses, Iván René Valenciano vivió días de incertidumbre. Todo ocurrió a mediados del año pasado. De repente, mientras caminaba o descansaba en su casa, su cuerpo se desplomaba de manera repentina y caía al piso. Se desmayaba una y otra vez. Le pasó varias veces, pero los médicos no lograban encontrar una explicación. Sus niveles de hemoglobina —el componente esencial de los glóbulos rojos— descendieron de forma tan abrupta, que llegaron a 3 g/dL (gramos por decilitro de sangre), una cifra crítica debido a que lo...

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Iván René Valenciano

Ivan Valenciano

Superliga BetPlay

BetPlay

Superliga BetPlay hoy

Superliga BetPlay partido

junior vs santa fe

santa fe vs junior

partido de santa fe hoy

partido de junior hoy

partido de junior vs santa fe

partido de santa fe vs junior

superliga betplay 2026 hoy

entrevista ivan rene valenciano

 

