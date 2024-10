Envigado denunció a uno de sus jugadores por posible amaño de partidos en la Liga

Jugadores de Envigado. Foto: Envigado FC

Un nuevo escándalo sacude el fútbol colombiano. Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, confirmó este lunes en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio que uno de sus jugadores ha sido denunciado por presunta participación en un amaño de partidos con el objetivo de que el equipo antioqueño descienda a la segunda división.

“Hemos alertado de una situación que está pasando al interior del club y estamos haciendo una investigación interna. Hoy recibimos declaraciones voluntarias de varios jugadores que dicen que han tenido llamadas e insinuaciones, no solo del partido contra Bucaramanga, sino partidos anteriores desde hace más de un año”, explicó Ruiz en el programa conducido por el periodista Javier Hernández Bonnet.

El presidente del club manifestó su profunda preocupación y desilusión ante el caso. “Aquí tratamos a los jugadores como hijos. En la información que hemos recopilado hay detalles muy específicos. Tenemos identificado un caso claro, pero también hay sospechas sobre otros jugadores”, señaló Ruiz.

El dirigente aseguró que las declaraciones y pruebas recogidas serán presentadas ante la Fiscalía, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para que se tomen las medidas necesarias. Ruiz subrayó la importancia de que estos actos no solo conlleven sanciones deportivas, sino también penales.

“Los jugadores involucrados serán apartados del plantel. Vamos a exponer este caso, no solo ante las autoridades, sino también ante los medios. Este tipo de conductas no puede seguir contaminando el fútbol. Vamos a ir hasta el fondo porque esto no puede continuar. Esto no puede quedar solo en el tema deportivo, tiene que ir también en el tema penal. Esto no puede pasar en la Cantera de Héroes”, dijo Ruiz.

El presidente del club naranja también reveló que el objetivo del amaño sería asegurar el descenso de Envigado y que incluso se habrían realizado apuestas relacionadas con acciones específicas, como penaltis en algunos partidos. Todavía no se ha determinado si algún equipo se ha beneficiado directamente de estos arreglos.

Actualmente, Envigado ocupa el último lugar en la tabla de la Liga BetPlay, con solo ocho puntos en doce partidos disputados. El equipo ha registrado siete derrotas, tres empates y una sola victoria, obtenida en la primera jornada contra La Equidad (2-1).

En la tabla del descenso, Envigado se encuentra en la posición 18 con un promedio de 1,02. Por su parte, Patriotas y Jaguares, con promedios de 0,88 y 0,99 respectivamente, serían los equipos que descenderían en la próxima temporada.

