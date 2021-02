Kevin Salazar, en el minuto 92, marcó el único gol del encuentro en el estadio de Techo.

Puede que no haya sido la manera más llamativa de llevar un partido, pero Alexis García demostró, una vez más, que con oficio y con esfuerzo todo se puede. A veces más con oficio y a la espera de que el rival deje un espacio para liquidar un partido.

Y así pasó este sábado en el estadio de Techo: Millonarios tuvo las opciones más claras en los 90 minutos -en realidad fueron dos-, pero en el 92′ fue el club asegurador el que anotó y se quedó con la victoria.

El gol fue de Kevin Salazar, que ingresó al terreno de juego en el 67′ y en la última jugada del partido, en medio del descuido de la zaga azul y de la falta de presión de una línea de volantes, tomó la pelota y remató al palo derecho del arquero Juan Moreno.

Esa omisión de marcar al hombre y de no dejar espacios en el borde del área le costó a Millonarios su invicto de 21 fechas, que venía desde el año pasado.

También generó el rostro de frustración de un Alberto Gamero incrédulo a lo que veía. El duelo de estrategia, al final, a pesar de lo parejo, se lo quedó Alexis García. A su manera y con sus formas, sumó tres puntos importantes y le ganó a uno de los equipos que hasta ahora no habían caído en el campeonato.

Y sí, muy a pesar de todo, esto también es fútbol, poco vistoso, pero bastante efectivo. Premio para el DT asegurador y sus jugadores que no cometieron errores, que en esta oportunidad no jugaron con la pelota, sino con los espacios, con las zonas, con no ir más allá para quedarse acá y cubrir lo que hay que cubrir.

Un repaso de planificación y de saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Si bien parecía un empate, Salazar le dio el premio a una Equidad que después de cinco años volvió a ganarle a Millonarios en Techo.

El VAR aplicando justicia

El primero no se sancionó, pero requirió revisión para ver si hubo infracción sobre Cristian Arango cuando el delantero de Millonarios fue por un rebote tras la buena atajada de Cristian Bonilla. El contacto fue claro, pero el defensor de Equidad sacó primero la pelota así que no se decretó penalti.

El segundo si lo pitó el juez Carlos Ortega. Centro de Emerson Rodríguez y en su afán de evitar que el balón pasara, José Hernández lo tocó con la mano en el área. Claro, el brazo fue el que el lateral mandó para soportar su peso en la caída. Aranco se acomodó las medias y cuando iba a cobrar desde los 12 pasos, el central fue a revisar la pantalla del VAR. Acción involuntaria y balón a tierra.

La tecnología sigue dando una mano, en esta oportunidad para ratificar lo que el juez no pitó y en la otra para darle vuelta a una decisión. Todo por el bien del juego.