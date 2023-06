Esto fue lo que ganó el árbitro Carlos Betancourt por pitar la final de la liga

Carlos Betancur, árbitro encargado de pitar la final entre Millonarios y Nocional, en la que el equipo embajador se coronó campeón de la liga. Foto: AFP

Considerada una de las mejores finales de la historia, el encuentro entre Nacional y Millonarios terminó con el equipo de Alberto Gamero coronándose campeón, luego de una agónica tanda de penales. El juez del partido fue el árbitro Carlos Betancur, quien habría recibido $3.700.000 por pitar la final, según indicó el exárbitro José Borda.

También comentó que los asistentes del cuerpo arbitral, Dionisio Ruíz y Mary Blanco, el cuarto arbitro José Alexander Ortiz y el encargado del VAR John Perdomo, habrían recibido $2.515.000 cada uno por su participación en el partido entre el conjunto verdolaga y el equipo embajador. Por su parte, la asistente del VAR, María Victoria Daza, habría recibido $1.853.000.

Puede leer: Tras ser absuelto en el primer juicio: Mendy enfrenta otro juicio por violación

SUELDOS DE LA FINAL

Por pitar el juego final de la Liga colombiana #Millonarios vs #Nacional les pagan a los árbitros

Central: $3.700.000

Asistentes: $2.515.000

4to Árbitro: $2.515.000

VAR: $2.515.000

AVAR: $1.853.000

En libertadores al árbitro de la final le pagan $92.000.000 pic.twitter.com/Ud7MFeaaJT — joseborda (@joseborda1) June 24, 2023

¿Quién es Carlos Betancur?

El arbitro vallecaucano tiene un amplio recorrido en el Fútbol Profesional Colombiano y ha sido catalogado como el segundo mejor árbitro del país. En total ha pitado 15 finales de la Liga durante toda su carrera y en el actual torneo impartió justicia en 17 compromisos.

Su carrera como profesional comenzó en 2012 y desde entonces ha participado en partidos a nivel nacional e internacional. No solo ha pitado partidos de la liga colombiana, sino también de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, así como de torneos de selecciones nacionales como los Sudamericanos sub 20 y sub 17.

Más noticias deportivas: Colombianos definen su futuro en copas internacionales Salvo Deportes Tolima, que ya está eliminado, Nacional, Medellín, Pereira, Millonarios y Santa Fe buscarán sus cupos para los octavos de final. Leer más: Colombianos definen su futuro en copas internacionales Ilkay Gundogan fue presentado como nuevo jugador de Barcelona El futbolista alemán, que viene de ganar el triplete con Manchester City, ya viste los colores del vigente campeón del fútbol español. Lea también: Ilkay Gundogan fue presentado como nuevo jugador de Barcelona

¿Cuánto ganan los árbitros en Colombia y el resto del mundo?

En Colombia, los jueces centrales y los encargados del VAR son los que más dinero reciben de todo el cuerpo arbitral. Los equipos para impartir justicia en los partidos de la liga en el país están conformadas por siete personas, entre las cuatro que hacen presencia en el terreno de juego y los que se ubican en el videoarbitraje. Su salario por partido en la Liga BetPlay oscila entre los $252 mil, para el cuarto árbitro y los $2.500.000 que recibe un juez central.

En Brasil, el país que mejor paga a sus árbitros en la región, lo referís reciben hasta USD $2.400 por cada compromiso, es decir, casi $10 millones. En Argentina, un juez internacional tiene un ingreso básico de $8 millones de pesos, a los que se le suma $1.296.000 más por cada encuentro dirigido.

En Ecuador, una liga que no dista mucho de la colombiana, los árbitros centrales ganan USD $1.100 por encuentro dirigido, casi $5 millones.

Por su parte, los jueces centrales de la Liga de España cuentan con un sueldo fijo mensual entre $11.500 y $12.500 euros, es decir, entre $52 y $ 57 millones. En caso de que estos árbitros internacionales tengan participación en torneos organizados por la UEFA, reciben un ingreso adicional de 7.000 euros, que equivale a casi $32 millones.

Le podría interesar: El retorno de la esperanza: Egan Bernal vuelve al Tour de Francia