Estos serían los 23 jugadores de Colombia para disputar el Mundial de Rusia

Redacción deportes

Hasta el próximo 4 de junio José Pékerman tiene plazo para develar la lista de 23 jugadores elegidos para afrontar el Mundial de Rusia 2018. Y la incertidumbre crece con el correr de los días. Aunque todo parece indicar que el entrenador argentino ya tiene sus elegidos.

Hasta la noche del domingo, Edwin Cardona y Duván Zapata no tenían tiquetes para unirse a la concentración de la selección en Bogotá. De acuerdo a versiones de la prensa, el '10' de Boca Juniors sabe desde hace dos días que no será tenido en cuenta por Pékerman. Y el delantero de la Sampdoria, quien no jugó el pasado fin de semana por problemas musculares, sería el otro gran ausente de la plantilla.

Sí a Quintero, sí a Borja, sí a Muriel y sí a Izquierdo. Se le cerrarían las puertas, otra vez, a Cardona, el ángel de Colombia en las eliminatorias, quien se reportó con tres goles agónicos al último minuto en partidos decisivos que fueron determinantes para que Colombia dispute el sexto mundial de su historia. Otra vez, porque se perdió el mundial sub 17 por lesión y el sub 20 por indisciplina.

Zapata, figura en el último partido rumbo al mundial frente Perú, ante el buen nivel de los otros delanteros, sería el otro sacrificado. Mauricio Arboleda sería la otra sorpresa, le quitaría el lugar a su viejo amigo, José Fernando Cuadrado. Aunque no hay que dar todo por definido, pues en el pasado Pékerman siempre ha sido una caja de sorpresas y no necesariamente las listas que nos filtran a la prensa se han cumplido al pie de la letra.

Estos serían los 23 hombres escogidos por Pékerman para Rusia 2018

Arqueros: Ospina, Vargas, Arboleda

Defensas: Arias, Lerma, Fabra, Mojica, Mina, Sánchez, Zapata, Murillo

Mediocampistas: Abel, Sánchez, Matheus, Barrios, Quintero, Cuadrado, James, Izquierdo

Delanteros: Falcao, Bacca, Muriel, Borja