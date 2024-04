Exfutbolista de Millonarios y Santa fe fue robado y golpeado brutalmente (video)

Captura de pantalla del video donde se evidencia el robo a Diego Luis Córdoba en Bogotá. Foto: Redes sociales

La inseguridad en Bogotá sigue en aumento y ni los exfutbolistas se salvan de esta. El miércoles 3 de abril, Diego Luis Córdoba, quien vistió la camiseta de Santa Fe, Millonarios, Junior, Real Cartagena, Atlético Huila y Deportes Quindío, fue víctima de un robo a mano armada mientras estaba en una cafetería con otras dos personas.

El suceso ocurrió en la zona de Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá, donde los habitantes y los propietarios de negocios han expresado su preocupación por la reiteración de los atracos. Su robo fue documentado en las redes sociales e incluso Córdoba se sorprendió al recibir dos golpes en la cabeza con la pistola mientras lo estaban robando.

“Yo estaba ahí conversando con dos conocidos y de un momento a otro apareció un hombre, que sacó un arma de fuego. En mi reacción me fui al suelo, ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias”, contó a Gol Caracol el exjugador de 44 años.

Diego Luis Córdoba, de paso por Santa Fe, Junior, Real Cartagena y Millonarios, fue víctima de robo a mano armada en el sur de Bogotá. Le hurtaron joyas, dinero sus teléfonos. Dos cachazos en la cabeza, la agresión física pic.twitter.com/YRR2Wy7D5Z — Oscar Ostos (@oscarostos) April 9, 2024

La policía tuvo conocimiento del caso, pero no pudieron arrestar al culpable. Al exjugador de Olmedo (Ecuador) se le robaron algunas joyas, dinero en efectivo y los dos teléfonos celulares que guardaba en los bolsillos de su sudadera. Según el propio Córdoba, el monto del robo superó los 8 millones de pesos.

“El ladrón iba por unas joyas que llevaba puestas, una cadena, unos anillos. Eso le oí que me gritaba y lo peor del caso es que como no me salía uno de los anillos, me pegó dos ‘cachazos’ en la cabeza. Eso dolió, porque más allá de que se lleven las cosas, es que no atenten contra la integridad de uno. Gracias a Dios no pasó a mayores, como dicen por ahí, lo material se recupera”, agregó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador