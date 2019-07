Exfutbolista Kilian Virviescas sufrió un infarto cerebral

Redacción Deportes - @DeportesEE

El exfutbolista Kilian Virviescas sufrió el martes un infarto cerebral y fue hospitalizado de urgencia en la clínica Calambeo de la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, donde reside después de su retiro del fútbol profesional, en 2013.

(Reinaldo Rueda se solidarizó con William Tesillo)

El bogotano, campeón en tres ocasiones con América del campeonato colombiano, sufrió el problema de salud mientras observaba el partido de semifinales de la Copa América entre Brasil y Argentina. Fue auxiliado por sus familiares y trasladado a la clínica.

(Aquí, toda la información deportiva)

“Estoy estable, me hicieron un examen a tráves del esófago, tengo un hueco en un ventrículo y me tienen que hacer una intervención mediante un catéter. Perdí la movilidad de la pierna izquierda y del brazo izquierdo, me estoy recuperando de eso”, le dijo a Gol Caracol Virviescas, de 39 años.

(Caterine Ibargüen ganó la segunda parada de la Liga de Diamante)

Kilian también jugó en Real Cartagena, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Envigado y Patriotas, en Colombia. En el exterior militó en River Plate, San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima de La Plata, de Argentina; en Sao Caetano, de Brasil; en Alianza Lima, de Perú; y en Deportes La Serena y Unión San Felipe, de Chile.