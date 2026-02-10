Logo El Espectador
Fabián Sambueza, el “chino” que no fue cuento sino leyenda de Atlético Bucaramanga

El volante argentino llegó al cuadro leopardo para quedar en la historia del club. Lideró al equipo en su primer título y ya registra más de un centenar de presencias.

Daniel Bello
Daniel Bello
10 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
El argentino Fabián Sambueza es uno de los máximos referentes históricos del Atlético Bucaramanga.
Foto: Atlético Bucaramanga

En los últimos años los futboleros hemos escuchado que el volante “10” está en peligro de extinción. El fútbol moderno, con su obsesión por la intensidad, el ida y vuelta, y los datos, fue arrinconando a los jugadores que pensaban antes de correr. En ese contexto, Fabián Sambueza no solo sobrevivió, sino que a sus 37 años se mantiene más que vigente en la Liga BetPlay.

No es una opinión aislada, es una afirmación soportada por la voz de los que viven de esto. En los premios de Acolfutpro, la agremiación de futbolistas profesionales...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

