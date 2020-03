El jugador de la fecha

Fabián Sambueza: la calidad no se negocia

Redacción Deportes - @DeportesEE

Todavía hay jugadores que desatan los aplausos por su técnica y no por su actitud; por su inteligencia y no por su garra; por sus tacos y no por sus barridas; por sus asistencias y no por sus arengas. Uno de ellos es Fabián Héctor Sambueza, quien por sobre su evidente entrega por la camiseta de Independiente Santa Fe, despliega en el césped un fútbol de calidad que emociona a los aficionados a la pelota.

(Fabián Sambueza, el corazón del león)

Y es que la sensación es diferente cuando él recibe el balón. En el ambiente se percibe que algo distinto y mágico puede ocurrir. Y, aunque a veces erra, él no deja de hacer el juego que siente: pisa la pelota, la esconde, utiliza los túneles como recursos y la gambeta como bandera. Es un futbolista que tiene una capacidad conceptual por encima del promedio de los demás en el balompié colombiano.

El argentino se ha convertido en el eje del juego cardenal porque tiene un radar en su cabeza de lo que sucede en la cancha. Y porque no se esconde. Posee la verdadera valentía del fútbol: pedirla siempre, hasta en los momentos más difíciles. Y cuando la tiene, siempre busca el mejor destino para el sagrado objeto redondo. Asiste como pocos en Colombia, después de dar toques con sentido que buscan mover a las defensas rivales y crear los espacios que él busca para generar peligro.

Además, cuenta con una alta precisión en su pie derecho, el cual fue clave este domingo en el partido ante Atlético Nacional en el que fue figura. De su botín salieron los dos goles albirrojos. El primero, una caricia a una pelota que se metió en el arco sur de El Campín mientras José Fernando Cuadrado se revolcaba dentro de él. En el segundo volvió a ejecutar con sutileza un tiro libre de costado. Le puso el esférico en la cabeza a Dixon Rentería.

Pese a que Andrés Andrade igualó en el final del encuentro con un tanto de penalti, y fue 2-2 en el escenario bogotano, Fabián Sambueza fue el más destacado porque demostró, una vez más, que es diferente, que es el cerebro de la creatividad cardenal y que está cumpliendo con el reto que se impuso a sí mismo cuando decidió ir a Santa Fe en un momento difícil del club.

“Aquí la gente es muy fiel. No olvido cómo nos respaldaron en la mala, el torneo pasado, fue algo impresionante”, ha dicho Sambueza, un mediocampista de 31 años que tiene contrato con el equipo capitalino hasta fin de año y que busca un título a punta de calidad, pues anhela dejar huella y ganarse aún más el cariño de los hinchas cardenales.