Falleció Hernando ‘Mono’ Tovar: disputó el primer Mundial de Colombia en Chile 1962

Su legado quedó marcado por los títulos con el club cardenal y por haber sido parte del equipo que abrió el camino del país en las Copas del Mundo con su participación en Chile 1962. Foto: Santiago Ramírez Marín

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La familia de Hernando “Mono” Tovar confirmó su fallecimiento en la clínica, donde permanecía bajo atención médica. Según pudo conocer El Espectador, el exfutbolista murió tranquilo, sin dolor y rodeado de sus seres queridos, después de varias semanas en las que su estado de salud había presentado un deterioro.

Tovar fue una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe, club con el que construyó buena parte de su legado deportivo. Además de conquistar los campeonatos de 1958 y 1960, hizo parte del equipo que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores de 1961 y disputó más de 200 partidos con la camiseta cardenal, convirtiéndose en uno de los referentes históricos de la institución.

Uno de los pioneros de Colombia en los Mundiales

Nacido el 17 de septiembre de 1937 en Girardot, aunque con parte de su infancia en Cali, Tovar llegó muy joven a Bogotá, donde el fútbol terminó marcando su destino. Debutó profesionalmente en 1954, con apenas 16 años, y rápidamente se consolidó como un volante reconocido por su disciplina, despliegue físico y compromiso dentro del campo.

Ese rendimiento lo llevó a integrar la selección dirigida por Adolfo Pedernera, que logró la histórica clasificación al Mundial de Chile 1962. Aquella generación consiguió el primer cupo de Colombia a una Copa del Mundo y abrió un capítulo que cambiaría para siempre la historia del fútbol nacional.

El recuerdo de Chile 1962

Aunque Colombia no ganó partidos en ese campeonato, el equipo protagonizó uno de los encuentros más memorables de la historia de los Mundiales. Tras estar 4-1 abajo frente a la poderosa Unión Soviética, reaccionó para igualar 4-4 en un compromiso inolvidable, recordado, entre otras cosas, por el único gol olímpico anotado en una Copa del Mundo.

Tovar hizo parte de aquella delegación de 22 futbolistas que representó al país en Chile y compartió vestuario con nombres que hoy son leyenda del fútbol colombiano. Ese equipo fue recibido como héroe a su regreso, pese a no haber conseguido victorias, porque había demostrado que Colombia podía competir en el máximo escenario del fútbol.

“El fútbol es mi vida”

Hace apenas un mes, durante una entrevista en su casa, el “Mono” Tovar conservaba con especial cuidado recortes de prensa, fotografías y recuerdos de aquella aventura mundialista. Aunque el paso de los años había limitado parte de sus palabras, las imágenes de Chile 1962 seguían despertando su memoria.

Al observar fotografías de la selección y de su paso por Santa Fe, todavía alcanzaba a resumir su historia con dos frases sencillas, pero cargadas de significado: “El fútbol es mi vida” y “siempre Santafecito”.

Hasta sus últimos años mantuvo el vínculo con el deporte, seguía atento a la actualidad del fútbol y conservaba el contacto con antiguos compañeros y amigos. Con su fallecimiento se despide a uno de los hombres que ayudó a escribir el primer gran capítulo de la selección de Colombia en los Mundiales y una de las figuras más representativas en la historia de Independiente Santa Fe.

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