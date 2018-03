Fallo de tutela ordena al Júnior de Barranquilla reintegrar al futbolista Félix Noguera

-Redacción Deportes

Una lesión de tobillo, en 2016, le impidió al lateral samario, Félix Noguera, seguir entrenando con normalidad junto a sus compañeros del Júnior de Barranquilla. El equipo lo remitió al Dr. Rafael Ignacio Manotas, quien los diagnosticó de bursitis retrocalcanea y le dio 10 días de incapacidad. Le infiltraron su tobillo izquierdo en varias oportunidades, pero no tuvo mejoría. Él decidió consultar a otros especialistas, quienes le dieron un nuevo diagnóstico: tendinopatía de Aquiles.

El dolor era insoportable, volver a las canchas se veía cada vez más lejano. Mucho más cuando el Dr. Nabil Daher Hallak decidió que había que operar. La cirugía se hizo el 6 de abril de 2017 y se le dio al futbolista una incapacidad de 45 días, tiempo en el que debía hacerse terapias físicas para la recuperación posterior.

Ya era noviembre y no había mejoría. El tiempo prácticamente había sido perdido para Félix Noguera. Y la noticia peor le llegaría el 1 de diciembre de 2017, cuando le entregaron la carta de no renovación de su contrato, algo que en teoría el equipo costeño no podía hacer, por el estado de salud del jugador. El 31 de diciembre, dieron por terminado el contrato laboral sin autorización del Ministerio del Trabajo, pese a su estado de salud y que debía esperar el proceso de rehabilitación y calificación.

En enero 17de este año, se presentó al Júnior, sin embargo, no le quisieron realizar los exámenes de ingreso, justificando que él ya no era futbolista del equipo porque no estaba en condiciones para hacerlo. Se le indicó que no se estaba apto para desarrollar actividades como correr, trotar y saltar debido a las lesiones que padecía.

Así que asesorado por un abogado y la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutrpo), el jugador interpuso una tutela al Júnior de Barranquilla, reclamando que se le estaban vulnerando los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, vida digna, debido proceso y seguridad social. Puesto que un club de fútbol no puede sacar a un jugador con contrato cuando este se encuentra lesionado.

El 9 de febrero fue presentada esta tutela, que el juez Plinio Farid Abdo Gómez falló a favor del jugador. La sentencia, de primera instancia, ordenó al Júnior de Barranquilla que, 48 horas después de ser notificado, reintegrar a Noguera al cargo de jugador de fútbol profesional u reubicarlo en un puesto similar al que tenía, en caso de que las prescripciones médicas así lo requieran. El club deportivo también tendrá que cancelar todos los salarios y prestaciones sociales desde el momento de la desvinculación hasta cuando sea efectivamente incorporado.

El Júnior de Barranquilla tiene la posibilidad de apelar esa decisión judicial y otro juez podría ratificar o revocar esta sentencia en una segunda instancia. En todo caso, el fallo pasará a la Corte Constitucional, donde eventualmente también podrá darse otra revisión.