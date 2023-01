Falta poco para que arranque la Liga BetPlay: así será la primera fecha

Pereira, vigente campeón de la Liga BetPlay, arranca ela defensa del título visitando al Cali. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Liga BetPlay, que comienza el 25 de enero y concluye el 25 de junio, definió este jueves el calendario de cada uno de los equipos que añoran celebrar una nueva estrella del fútbol profesional colombiano. La Dimayor también definió el formato de la Copa Colombia y el fixture de la segunda división.

Los equipos de la Liga ya conocen a sus rivales en el debut de la temporada 2023. Entre los duelos más destacados están el Nacional vs. Once Caldas, Cali vs. Pereira y Millonarios vs. Pasto. Los próximos días de pretemporada serán claves para arrancar de la mejor manera.

Estos son los duelos de la primera fecha de la Liga BetPlay:

- Jaguares vs. Santa Fe

- Equidad vs. Medellín

- Nacional vs. Once Caldas

- Tolima vs. América

- Unión vs. Huila

- Cali vs. Pereira

- Águilas vs. Júnior

- Chicó vs. Alianza

- Bucaramanga vs. Envigado

- Millonarios vs. Pasto

La Liga mantendrá el formato que utilizó en 2022, tres fases: primero un sistema de todos contra todos en donde los 20 clubes disputarán el mismo número de partidos (jornada de clásicos incluida), luego los ocho primeros clasificarán a la siguiente ronda y los dos mejores disputarán la gran final.

¿Qué pasó con la Copa?

El primer campeonato sorteado de la noche fue la Copa Colombia, en la que los 8 últimos clubes de las reclasificaciones de la A y la B fueron emparejados en la Fase I. Esa instancia se disputará en partidos de ida y vuelta. Los ganadores irán a la segunda fase, en la que participarán los clubes mejor ubicados del Torneo BetPlay.

Los ganadores irán a la fase III, en la que se eliminarán entre ellos, dejando solo cuatro equipos restantes, que se sumarán a los 12 mejores de la reclasificación de la Liga BetPlay 2022. A partir de ese punto serán octavos de final, cuartos, semis y final, todos duelos a dos partidos.

El torneo BetPlay, que se llevará a cabo desde el 4 de febrero y el 17 de junio, seguirá con el formato de todos contra todos, cuadrangulares y final. Así quedó definida la primera jornada de la segunda división del fútbol colombiano:

- Bogotá vs Quindío.

- Fortaleza vs. Tigres

- Patriotas vs. Llaneros

- Cortuluá vs. Valledupar FC

- Leones vs. Boca Juniors de Cali

- Atlético FC vs. Real Santander

- Cúcuta vs. Orsomarso

- Barranquilla FC vs. Real Cartagena

