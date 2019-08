Faryd Mondragón: “La medalla de oro del fútbol femenino fue gracias a la vicepresidenta”

Redacción deportes

Después de la victoria de la selección femenina de fútbol de Colombia, al derrotar en los penales (7-6) a Argentina y quedarse con la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la primera para el fútbol en la historia de estas justas, la celebración y el apoyo al fútbol femenino creció, aunque hubo un agradecimiento, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que despertó bastantes cuestionamientos y críticas.

(Guerreras doradas e invictas)

Faryd Mondragón, exarquero mundialista con Colombia en los Mundiales de 1994, 1998 y 2014. Aunque desde su retiro se ha dedicado a ser comentarista en partidos de fútbol, en repetidas oportunidades ha sido criticado por la falta de congruencia en sus comentarios y conceptos.

Por eso un día después a muchos no les gustó el siguiente comentario. “Esa medalla que ganaron las niñas es suya en gran parte, porque usted ha sido la madrina de esas niñas, y sin usted, esas niñas no estarían no estarían representándonos bien”, dijo Mondragón en una intervención durante el Taller ‘Construyendo País’, que se realizó en Bogotá con la presencia de la Vicepresidente Ramírez y el Presidente Iván Duque.

Al mismo tiempo que Mondragón felicitaba a la vicepresidenta, unos tibios aplausos acompañaron sus palabras a favor de la mandataria. El Turco ahora hace parte del Ministerio del Deporte como uno de los embajadores de la nueva cartera que tendrá el gobierno.

Después de su intervención una ola de críticas señaló de mentiroso a Mondragón, quien en ningún momento atribuyó parte del éxito ni a las futbolistas, ni a las atletas. Por eso, la jugadora Mellisa Ortíz a través de su cuenta de Twitter fue muy crítica con las palabras de Faryd, aunque sin desconocer el papel del gobierno en el crecimiento del fútbol femenino.

"El triunfo fue solo posible gracias a generaciones que con mucho trabajo, sacrificio, y perseverancia lograron superar todas las desigualdades y transformar el fútbol femenino. La medalla de oro fue una victoria para las jugadoras y para todo el país", escribió Ortíz.