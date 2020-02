Faustino Asprilla pidió la renuncia del presidente de la Dimayor

Redacción Deportes - @DeportesEE

El exfutbolista expresó su indignación porque el clásico vallecaucano no se canceló tras el asesinato de un hincha de América.

Antes del clásico entre Deportivo Cali y América, el pasado sábado, Andrés Carvajal Escobar, hincha del cuadro rojo, fue asesinado por hinchas del equipo verdiblanco en la capital vallecaucana. A pesar del hecho, el encuentro se disputó (el elenco azucarero ganó 2-1).

Posteriormente, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, manifestó que “el incidente no fue en el estadio, ni siquiera se presentó cerca del escenario deportivo. El hecho ocurrió en Cali y no en Palmira, donde fue el partido. Eso es un asunto de seguridad urbana y eso no tiene nada que ver con el fútbol”.

Las palabras de Vélez, y el hecho de que no se haya cancelado el clásico, generó la indignación del exfutbolista Faustino Asprilla, quien a través de su cuenta de Twitter difundió un video con sus opiniones al respecto del suceso.

(Joven de 15 años aceptó cargos por el homicidio del hincha del América de Cali)

“Estoy pensando en lo que pasó este fin de semana, en el fútbol, y todavía no puedo creer que la Dimayor haya permitido que se jugara un partido de fútbol, el clásico en Cali, con un hincha con un pobre muchacho muerto. Eso solo se ve en Colombia”, expresó El Tino.

Asprilla, exjugador de la selección de Colombia, agregó: “Se demuestra que no piensan sino en la plata y la vida del ser humano no tiene valor aquí en Colombia, vale más un puto partido de fútbol que la vida de ese pobre muchacho y la familia de él”.

Y terminó pidiéndole la renuncia a Jorge Enrique Vélez: “Se jugó el partido porque no sucedió adentro de una cancha, que sucedió afuera. La conciencia, presidente, en serio, debería renunciar a ese cargo. No más, eso no tiene presentación, tengan vergüenza”.