Aunque los medios argentinos hablan del posible fichaje de la estrella brasileña, el futbolista de Palmeiras declaró que todavía no se han comunicado con él.

Hace unas semanas, Roberta Nagel, esposa del mediocampista Felipe Melo, aseguro que el futbolista brasileño tiene como sueño jugar con la camiseta de Boca Juniors antes de retirarse.

La posibilidad de la llegada del futbolista a Argentina despertó despertó el interés de los medios en Argentina, que empezaron a debatir qué tan cierta era la posibilidad de que Melo llegara al Boca Juniors de Frank Fabra, Sebastián Villa, Edwin Cardona y Jorman Campuzano.

Lea: Tolima venció a Nacional y lo alcanzó en la punta de la Liga BetPlay

Sin embargo, la operación no sería tan sencilla como suena ya que Melo está en el proceso de la renovación de su contrato con Palmeiras, el cual vencerá en los próximos meses, y, además, ya se pronunció sobre el supuesto interés del club argentino, del cual dijo no tener conocimiento.

“De real no sé qué tiene. Nadie vino a mí, no abrí negociaciones mientras la gente habla. Si existiera, algo me hubieran dicho a mí y al club”.

Más: Toni Kroos: “Las condiciones laborales en Catar son inaceptables”

Incluso, la negociación sería todavía más complicada si se tiene en cuenta el momento económico que vive la institución xeneize, que haría casi imposible el fichaje del exinternacional brasileño.

Faltará observar cómo avanza este tema en la próximas semanas y si se concreta la operación para llevar al futbolista brasileño a Boca Juniors a jugar al lado de Cardona, Fabra, Campuzano y Villa.