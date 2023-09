Fernando Jaramillo: “Acá hay un esfuerzo muy grande de apoyo al fútbol femenino”

Fernando Jaramillo asumió como presidente de la Dimayor en agosto de 2020. / Dimayor Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / S - Gabriel Aponte / Staff

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló nuevamente sobre la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al fútbol colombiano. El dirigente, que atendió a una entrevista para Caracol Radio, explicó el manejo que le han dado a la Liga Femenina y fue crítico con los medios de comunicación y la empresa privada.

Sobre la investigación de la SIC, Jaramillo dijo: “No me notificaron. No me puedo referir a puntos puntuales del pliego. Definitivamente no hay cartelización desde lo que significa el tratamiento laboral que tenemos con las jugadoras profesionales, hay un término por un torneo y ese término desde la contratación corresponde al termino contractual desde el punto de vista laboral. Si hay un torneo por ocho meses el contrato se hace por 10. Esos contratos no son uniformes para todas, el tema salarial es diferente, en el fútbol femenino hay una que no reciben un salario porque son aficionadas, para ellas es muy importante mantener la posibilidad de competir en un torneo profesional porque eso lo puede proyectar para becas en el fútbol internacional. Acá hay un esfuerzo muy grande de apoyo al fútbol femenino, lo vanos a seguir haciendo y vamos a dar las explicaciones que la superentendía nos ha pedido y daremos las interpretaciones jurídicas en las que nosotros creemos que tenemos la razón”.

Al presidente de la Dimayor le preguntaron por las garantías que tienen las futbolistas para jugar en Colombia, a lo que él comentó que: ”Sí las tienen, estamos cerrando todas las brechas, no solo de condiciones laborales sino de las garantías para jugar al fútbol. Están en los mejores hoteles, en las mismas canchas en las que se juega el fútbol profesional. Se les dan todas las condiciones. Desde el punto de vista laboral, llevamos 75 años con el fútbol masculino. El futbol femenino viene desde 2017, hay muchas cosas por mejorar para cerrar brechas, pero en el tema laboral se les respetan absolutamente todos sus derechos que tienen como trabajadoras y se crean condiciones para que ellas puedan desarrollar su profesión”.

Jaramillo también aseguró que en la más reciente edición de la Liga, que ganó Santa Fe, el 50 % de las jugadoras eran aficionadas y el 50 % restante eran profesionales, y que se pretendía que para el próximo campeonato ese porcentaje suba al 70 u 80 %.

El dirigente volvió a referirse a la caída de varios patrocinadores para la Liga Femenina en la edición anterior, así como de lo difícil que es conseguir el presupuesto para financiar el torneo. “Inicialmente habíamos hecho una labor comercial interesante, teníamos casi cuatro patrocinadores y esos cuatro se nos bajaron del bus. Nos rasgamos las vestiduras con el futbol femenino, que lo tenemos que apoyar, que está abandonado, a pesar de los buenos resultados que nos dan a nivel internacional”.

Asimismo, hizo una crítica a los medios de comunicación: “cuando llega la liga ni siquiera están enterados quién va liderando la liga, qué partidos se han jugado, no hay cubrimientos sobre qué partidos hay, no asiste la gente a los partidos y no hay patrocinadores. Toda esa carga le cae a los directivos, diciéndoles que no se hace lo suficiente, que no les importa el fútbol femenino. No encontramos reciprocidad de la empresa privada, ni mucho apoyo. No hay divulgación, no hay apoyo del sector privado. El Gobierno está interesado en apoyar y tenemos que trabajar juntos para desarrollar el fútbol femenino. Hay contradicciones, nos abren una investigación a los que hemos apoyado el fútbol femenino. Para muchos clubes, no produce ninguna utilidad, sin embargo, insistimos en el fútbol femenino. La mayoría de los ingresos del fútbol femenino vienen del fútbol masculino. Hay muchas contradicciones”.

