Fiesta de Dayro Moreno en Palogrande, Once Caldas goleó al Cali

Dayro Moreno le marcó dos goles al Cali y llegó a 340 en su carrera como profesional. Foto: Once Caldas

Con una brillante actuación del veterano delantero Dayro Moreno, Once Caldas venció 4-1 al Deportivo Cali, por la décima jornada de la Liga BetPlay, en la que el blanco de Manizales se consolidó en el liderato, con 23 puntos.

Aparte de lo bien que está jugando el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, el Deportivo Cali volvió a reflejar en la cancha la crisis deportiva, financiera y administrativa que lo aqueja hace rato y que lo tiene en una posición incómoda en la tabla del descenso.

El cuadro local fue mucho más de principio a fin. Salió a arrollar a su rival y desde muy temprano se montó en el marcador gracias a una anotación de su goleador y figura, Dayro Moreno, quien aprovechó un mal rechazo del arquero Alejandro Rodríguez.

Cali tuvo chispazos, pero no pudo reaccionar. Menos en la segunda mitad, cuando el Once sacó toda su artillería y aumentó la cuenta con tantos de Jorge Cardona, Michael Barrios y Dayro Moreno, quien llegó a 340 tantos en su carrera y quedó a seis de Víctor Hugo Aristizábal y Radamel Falcao García, máximos anotadores colombianos de la historia.

Once Caldas, sólido líder de la Liga BetPlay

El blanco de Manizales llegó así a 23 puntos en 10 partidos, con siete triunfos, dos empates y solo una derrota. Cali, que descontó con intermedio de José Caldera a poco del final, se quedó en nueve unidades y ocupa la casilla 17.

Y para completar será sancionado porque algunos de sus hinchas intentaron ingresar a la cancha del estadio Palogrande y obligaron a interrumpir el compromiso durante cerca de 10 minutos. Al final las autoridades los controlaron y los obligaron a salir del escenario.

La décima fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria 2-1 de Atlético Bucaramanga en cancha de Patriotas Boyacá. Después, Jaguares le ganó por ese mismo resultado a Envigado.

Esté sábado se juegan también los partidos Tolima vs. Pasto, Fortaleza vs. Chicó y Águilas vs. Medellín.

