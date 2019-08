Fin de la novela: Harold Rivera es el nuevo técnico de Santa Fe

Redacción deportes

Puso resistencia, pero finalmente Independiente Santa Fe llegó a un acuerdo económico para que Patricio Camps dejara la dirección técnica del equipo. El argentino, de pésima campaña, aconsejado por su representante Pascual Lezcano, no se quería ir si su indemnización de 1.000 millos de pesos por "incumplimiento de contrato".

En cinco salidas esta campaña, en el cuadro cardenal registró cuatro derrotas y un empate con un saldo de nueve goles en contra y ninguno a favor. No hubo identidad de juego.

Quien fue parte del cuerpo técnico de José Pékerman en la selección colombiana tuvo tres meses para preparar el semestre de un equipo que venía de ser último en el torneo pasado y de sufrir la peor temporada de su historia. De acuerdo al expresidente Juan Andrés Carreño, todas las solicitudes que pidió se le cumplieron, pese a ello, se quejó de que contaba con una nómina corta.

Camps, tras la derrota 4-0 ante Tolima, decidió no asistir a la rueda de prensa. El equipo, que no resiste una multa más, tuvo que recurrir a su nuevo presidente, Eduardo Méndez, para atender a los medios de comunicación. "Estoy aquí, simplemente, porque Camps no quiso venir. Eso dice mucho de quién es".

La persona encargada de llenar el "vacío" de Patricio Camps será Harold Rivera, un hombre de la confianza del nuevo presidente, pues fue quien orquestó el ascenso del Unión Magdalena a primera división el año pasado. Estará hasta final de año, pues ya hay un acuerdo de palabra con otro técnico de cartel que actualmente se encuentra trabajando.

El equipo cardenal también confirmó la llegada de tres jugadores más: el lateral Tomas Maya, el central Gustavo Chará y el mediocampista Roger Torres.

